Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Ngà "Vui hội trăng rằm".

Dự chương trình có các đồng chí: Đại tá Đặng Vĩnh Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Vừ Thị Mai Dinh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đảng uỷ, HĐND, UBND xã cùng đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh.

Văn nghệ tại chương trình.

Màn múa lân rộn ràng thu hút đông đảo học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Ngà.

Tại chương trình, học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Ngà được phá cỗ, xem múa lân và thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính thầy cô, học sinh cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh biểu diễn.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đặng Vĩnh Thụy - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Tết Trung thu là dịp để các cấp, các ngành và toàn xã hội dành sự quan tâm, chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là thiếu nhi vùng cao, vùng còn nhiều khó khăn. Đồng chí mong muốn các em học sinh luôn chăm ngoan, đoàn kết, nỗ lực học tập, rèn luyện; đồng thời đề nghị nhà trường và các gia đình tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện, có thêm động lực học tập và rèn luyện tốt hơn.

Đại tá Đặng Vĩnh Thụy - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho các bản.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh đoàn trao 5 suất quà cho 5 bản trên địa bàn xã để tổ chức trung thu cho các cháu không có điều kiện tham dự chương trình; tặng 45 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tà Tổng.