Bí thư xã ở Bắc Ninh: Tôi không nhận sự 'chạy chọt' gì khi thực hiện bổ nhiệm hiệu trưởng

Theo phản ánh đến phóng viên Báo Tiền Phong, công văn số 8819 của UBND tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh) hướng dẫn bố trí sắp xếp nhân sự khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn có 5 tiêu chí. Trong đó tiêu chí đầu tiên là " Kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 năm gần nhất (tính từ thời điểm 31/7/2026 trở về trước): Tập thể, đơn vị có thành tích cao hơn thì được cấp có thẩm quyền ghi nhận, thành tích được xem xét tương ứng với thời gian cá nhân trực tiếp lãnh đạo, quản lý đơn vị;

Cá nhân được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, người có thành tích cao hơn sẽ được cấp có thẩm quyền công nhận, người được ghi nhận có thành tích nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được cấp có thẩm quyền giao".

Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để quyết định lựa chọn cán bộ quản lý.

Tuy nhiên, tại xã Đèo Gia, việc lựa chọn nhân sự lại không hẳn như vậy. Trước sắp xếp trường học, ông Nguyễn Khắc Hải là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đèo Gia số 1 (xã Đèo Gia); ông Ngô Đức Thủy là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đèo Gia số 2. Trong 3 năm gần nhất, ông Hải có kết quả tập thể gắn với thời gian làm người đứng đầu với 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (năm học 2023 – 2024 và 2024 – 2025) và 1 năm cờ thi đua cấp tỉnh (năm 2025 – 2026). Về cá nhân, ông Hải có 3 năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo phản ánh, việc bổ nhiệm ông Ngô Đức Thủy là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đèo Gia khi sắp xếp trường học chưa thỏa đáng. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Trong khi đó, đối với ông Thủy, kết quả tập thể gắn với thời gian làm người đứng đầu của đơn vị có 2 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ (năm 2024 – 2025 và năm 2025 – 2026). Năm học 2023 – 2024, ông Thủy chưa giữ chức hiệu trưởng, làm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phong Vân. Về cá nhân, ông Thủy có 1 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (năm học 2023 – 2024) còn lại là 2 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy vậy, sau sắp xếp, ông Ngô Đức Thủy được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đèo Gia (xã Đèo Gia).

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Đèo Gia xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 năm gần nhất về tập thể và cá nhân của ông Nguyễn Khắc Hải và ông Ngô Đức Thủy như phản ánh. Lý giải việc ông Ngô Đức Thủy được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đèo Gia khi sắp xếp trường học, ông Tuấn cho rằng, ông Thủy có danh hiệu Nhà giáo ưu tú (tháng 7/2024), đồng thời là đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đèo Gia.

Bên trong Trường Tiểu học Đèo Gia ( xã Đèo Gia, thành phố Bắc Ninh). Ảnh: Nguyễn Thắng.

Trần tình thêm về việc này, ông Tuấn cho biết, trong việc bổ nhiệm ông Thủy làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đèo Gia (xã Đèo Gia) khi sắp xếp trường học, ông "không nhận tiền chạy chọt” hay chịu sự tác động của người này, người kia.

Trong khi đó, bản thân ông Thủy cũng giãi bày với phóng viên rằng, ông không đi “cửa trước, cửa sau” để được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đèo Gia khi sắp xếp trường học.

Như Tiền Phong đã thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh vừa có quyết định thành lập 7 đoàn tiến hành kiểm tra 36 xã, phường trên địa bàn Bắc Ninh về việc sắp xếp các cơ sở giáo dục trong đó có nội dung về công tác lựa chọn bố trí cán bộ quản lý. Thời gian các đoàn kiểm tra làm việc từ ngày 21/9 đến ngày 5/10.

Trước đó, Báo Tiền Phong có bài phản ánh những lùm xùm trong lựa chọn, bổ nhiệm hiệu trưởng tại xã Lục Ngạn, thành phố Bắc Ninh. Ngay sau khi báo đăng, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xác minh làm rõ.