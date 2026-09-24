'Không cộng điểm IELTS vẫn còn nhiều lợi thế cho thí sinh có chứng chỉ'

IELTS vẫn mang lại nhiều lợi thế trong tuyển sinh

Theo dự thảo thông tư sửa đổi quy chế tuyển sinh, dự kiến các trường đại học sẽ không được cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế như IELTS, giải học sinh giỏi... Điều này khiến nhiều phụ huynh lo rằng học sinh đã đầu tư thời gian, chi phí học ngoại ngữ sẽ bị thiệt, thậm chí việc không cộng điểm có thể làm giảm động lực học tiếng Anh.

Trả lời VietNamNet, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, nhận định việc điều chỉnh chính sách không phủ nhận vai trò quan trọng của chứng chỉ IELTS. Thí sinh vẫn có thể sử dụng chứng chỉ để quy đổi, thay thế điểm cho môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển hoặc đấp ứng yêu cầu đầu vào của một số chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Theo TS Đức, các trường vẫn có quyền chủ động sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu từng chương trình, chẳng hạn làm điều kiện đầu vào, tiêu chí xét tuyển chương trình liên kết quốc tế hoặc công nhận chuẩn đầu ra, học phần tiếng Anh.

Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, thí sinh có IELTS có thể hưởng lợi từ việc trường có nhiều chương trình đào tạo bằng tiếng Anh. Nhà trường cũng công nhận kết quả và chuyển đổi tín chỉ đối với một số học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo.

“Mục tiêu của nhà trường là tuyển được những thí sinh có năng lực học tập tốt, có IELTS để học tập hiệu quả, từ đó đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế”, ông nói.

Chuyển từ chạy đua điểm cộng sang đầu tư năng lực thực chất

TS. Hoàng Phương, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), cũng cho rằng việc các trường đại học tự cộng điểm cho IELTS, SAT hay giải thưởng học sinh giỏi từng tạo ra sự bất bình đẳng lớn trong tuyển sinh, đặc biệt gây bất lợi cho thí sinh ở các khu vực thiếu điều kiện tiếp cận các trung tâm luyện thi đắt đỏ.

Vì thế, theo TS Phương, nếu chuyển chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm thành phần quy đổi hoặc tiêu chí sàn (điều kiện cần) thay vì cộng điểm “vượt khung” sẽ chấm dứt tình trạng điểm xét tuyển vượt quá thang điểm chuẩn, ví dụ thí sinh đạt 31-32 điểm trên thang 30.

“Điều này sẽ trả các chứng chỉ quốc tế về đúng chức năng là một thước đo năng lực ngôn ngữ hoặc tư duy chuẩn hóa, chứ không phải một loại 'quyền lực mềm' để lách qua các môn học cốt lõi khác”, bà nói.

Thay vì dựa vào các điểm cộng phức tạp, việc thu hút sinh viên chất lượng cao sẽ phụ thuộc vào trải nghiệm học tập, các chương trình học gắn liền với thực tiễn... Những cơ sở giáo dục có định vị thương hiệu rõ ràng và đầu ra đáp ứng đúng nhu cầu thị trường sẽ nắm lợi thế lớn khi cuộc chơi tuyển sinh được đưa về cùng một hệ quy chiếu.

Ngoài ra, sự thay đổi của quy định tuyển sinh buộc học sinh và phụ huynh phải chuyển dịch chiến lược từ “tích lũy điểm cộng và rải thảm” sang “định hướng sớm và tập trung thực chất”.

Trước đó, khi nhiều phụ huynh, học sinh lo lắng việc sẽ “bỏ IELTS, không còn xét chứng chỉ ngoại ngữ”, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT, khẳng định dự thảo Thông tư sửa đổi quy chế tuyển sinh không loại bỏ chứng chỉ ngoại ngữ khỏi tuyển sinh và cũng không phủ nhận thành tích học sinh giỏi.

Theo ông Thảo, chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được sử dụng để quy đổi, thay thế điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo quy tắc công khai; chứng minh yêu cầu ngoại ngữ đầu vào của chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài hoặc được xem xét công nhận học phần, chuẩn đầu ra theo quy định.