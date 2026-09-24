Gỡ vướng pháp lý, bảo đảm bữa ăn bán trú cho học sinh

Suất ăn bán trú của một trường tiểu học tại TPHCM.

Trước phản ánh một số trường học tạm ngưng tổ chức bữa ăn bán trú do vướng mắc thủ tục pháp lý sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã có văn bản gửi Sở GD&ĐT TPHCM và UBND 168 xã, phường, đặc khu.

Theo Sở An toàn thực phẩm TPHCM, việc một số trường tạm ngưng tổ chức bữa ăn bán trú xuất phát từ vướng mắc thủ tục pháp lý sau sắp xếp mạng lưới trường lớp. Để bảo đảm sinh hoạt, học tập của học sinh, duy trì ổn định và an toàn bữa ăn học đường, Sở đề nghị Sở GD&ĐT TPHCM và UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp triển khai các giải pháp phù hợp với cấp độ quản lý.

Sở GD&ĐT TPHCM chỉ đạo hiệu trưởng các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát điều kiện tổ chức bán trú; chủ động phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương hoàn tất thủ tục về con dấu, tài khoản ngân hàng để ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bán trú.

Trong thời gian hoàn tất thủ tục pháp lý, các trường chủ động xây dựng phương án tổ chức tạm thời hoặc gia hạn thỏa thuận cung cấp suất ăn với những đơn vị uy tín, đủ điều kiện an toàn thực phẩm; không để tình trạng gián đoạn bữa ăn bán trú kéo dài, ảnh hưởng đến học sinh và phụ huynh.

Đối với các cơ sở giáo dục có bếp ăn tự nấu, cần khẩn trương kiểm tra cơ sở vật chất, nhân lực chế biến, nguồn nước sạch; thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định trước khi phục vụ học sinh.

Sở An toàn thực phẩm đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương hỗ trợ, ưu tiên giải quyết các thủ tục xác nhận pháp lý, mở tài khoản cho các trường học sau sáp nhập trên địa bàn.

Đồng thời, thực hiện nghiêm trách nhiệm thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm, tư cách pháp nhân của các đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu thực phẩm trước khi trường học ký hợp đồng, theo chỉ đạo tại mục 8 Công văn 7916/UBND-VX của UBND thành phố.

Các địa phương được đề nghị tăng cường kiểm tra đột xuất bếp ăn trường học, cơ sở chế biến suất ăn sẵn trên địa bàn; kiên quyết không để cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp thực phẩm, suất ăn vào trường học.

Để bảo đảm sinh hoạt, học tập cho học sinh và duy trì ổn định, an toàn bữa ăn học đường, Sở An toàn thực phẩm phân công Phòng Kiểm tra - Pháp chế làm đầu mối tiếp nhận thông tin, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.