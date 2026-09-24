TPHCM công bố chi tiết các khoản thu dịch vụ trong trường công lập

Học sinh TPHCM tựu trường năm học 2026-2027.

Chi tiết các khoản thu cụ thể như sau:

- Dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo theo quy định tại quyết định số 70/2026/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 đối với giáo dục mầm non:

- Nội dung tổ chức các dịch vụ khác đối với giáo dục mầm non:

- Tổ chức các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo theo quy định tại quyết định số 70/2026/QĐ-UBND ngày 15/09/2026 đối với giáo dục tiểu học:

- Nội dung tổ chức các dịch vụ khác đối với giáo dục tiểu học:

- Các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo theo quy định tại quyết định số 70/2026/ QĐ-UBND ngày 15/09/2026 đối với giáo THCS và giáo dục THPT:

- Nội dung tổ chức các dịch vụ khác đối với giáo dục THCS và THPT:

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đã được ban hành theo Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND là mức thu tối đa. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng dự toán chi tiết cho từng nội dung thu, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, nhu cầu của người học. Mức thu phải bảo đảm tương xứng với chất lượng dịch vụ cung cấp cho người học và không được vượt quá mức trần quy định.

Các khoản thu khác bao gồm khoản thu dịch vụ giáo dục tổ chức chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa (gọi tắt là chương trình nhà trường) và theo nhu cầu người học thì mức thu được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí, bảo đảm tương xứng với chất lượng dịch vụ cung cấp cho người học.

Cụ thể, các hoạt động giáo dục trong chương trình nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của người học; tạo điều kiện phát triển năng lực, phát huy tiềm năng và sở trường của người học ngoài các nội dung giáo dục bắt buộc.

Các hoạt động này được thực hiện ngoài thời gian tổ chức hoạt động giáo dục chính khóa theo quy định của Chương trình giáo dục mầm non, Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên.

Các tổ chức, đơn vị phối hợp phải đảm bảo các điều kiện theo quy định, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc có nội dung giảng dạy được Sở GD&ĐT TPHCM đánh giá.

Còn các khoản thu khác theo nhu cầu người học là cơ sở giáo dục thu hộ, chi hộ thay cho người học theo nhu cầu thực tế nhằm mua sắm phục vụ nhu cầu trực tiếp cho từng học sinh trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường như: đồng phục, học phẩm, học cụ - học liệu.

Các cơ sở giáo dục công lập thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để lựa chọn đơn vị cung cấp theo quy định. Mức thu phải có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh hoặc có ý kiến bằng văn bản của cơ quan đề nghị thu hộ. Nhà trường tạo điều kiện và cơ chế để Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng tham gia phối hợp giám sát theo dõi.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục công khai đầy đủ cam kết về chất lượng giáo dục, điều kiện cơ sở vật chất, mức học phí và các khoản thu khác; phương thức, thời gian thực hiện theo quy định.

Các khoản thu phải được thông báo công khai bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh, sinh viên. Bộ phận tài vụ thực hiện thu tiền, phát hành biên lai, hóa đơn; không giao giáo viên trực tiếp thu, chi tiền. Các đơn vị đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Các cơ sở giáo dục phải xây dựng dự toán chi tiết cho từng nội dung thu, bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý, công khai và minh bạch. Trước khi thực hiện các khoản thu, đơn vị phải căn cứ hướng dẫn của cơ quan quản lý và lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh.

Đối với dịch vụ, hoạt động mới chưa phát sinh trong năm học 2025-2026, cơ sở giáo dục phải khảo sát nhu cầu, lấy ý kiến phụ huynh trước khi triển khai.

Sở GD&ĐT TPHCM và UBND phường, xã, đặc khu sẽ tổ chức kiểm tra tình hình thu, chi đầu năm học theo phân cấp, kịp thời chấn chỉnh các khoản thu không đúng quy định. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm giải trình về nội dung, mức thu dịch vụ và cơ chế quản lý thu, chi theo quy định.