Học viện Hải quân kiểm tra điều lệnh năm 2026

Từ ngày 22 đến 24-9, Học viện Hải quân tổ chức kiểm tra điều lệnh năm 2026 cho các đối tượng trong toàn học viện.

Ban Giám khảo quán triệt các nội dung trước khi kiểm tra.

Cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ tham gia kiểm tra lý thuyết và thực hành động tác điều lệnh đội ngũ. Phần lý thuyết tập trung vào các nội dung điều lệnh quản lý bộ đội, các văn bản, quy định của Quân chủng, học viện... Phần thực hành kiểm tra động tác điều lệnh đội ngũ; thực hiện theo ba bước, làm nhanh, làm chậm có phân tích và làm tổng hợp. Nội dung kiểm tra gắn giữa nhận thức lý thuyết với thực hành động tác, lễ tiết, tác phong quân nhân và chức trách, nhiệm vụ trên cương vị công tác.

Quân nhân thực hành bước làm chậm có phân tích động tác.

Trong quá trình kiểm tra, cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu, bảo đảm đúng trình tự, động tác, khẩu lệnh và tác phong quân nhân. Các động tác cá nhân như chào, chào báo cáo, đi đều, đi nghiêm, chuyển bước tiếp lệnh trong khi đi... được thực hiện nghiêm túc, thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật và sự thống nhất trong toàn đơn vị.

Qua kiểm tra, cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ có ý thức tốt trong luyện tập và thực hiện tốt các nội dung kiểm tra. Kết quả kiểm tra là cơ sở để các cơ quan, khoa, đơn vị tiếp tục rà soát những nội dung hạn chế, tổ chức hướng dẫn, luyện tập bổ sung trong thời gian tới.