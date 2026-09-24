Chương trình Đêm hội Trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại Bộ CHQS tỉnh.

Các đại biểu dự chương trình.

Tại Đêm hội, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã gửi lời chúc tới các đại biểu, các bậc phụ huynh và các cháu thiếu niên, nhi đồng đón một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm, an toàn và ý nghĩa. Chương trình với các tiết mục văn nghệ, múa lân, hoạt cảnh Trung thu, chơi trò chơi và phá cỗ dành cho thiếu nhi.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Tiết mục văn nghệ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị biểu diễn.

Múa lân tại Đêm hội.

Các cháu thiếu niên, nhi đồng trả lời câu hỏi của Chú Cuội.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã trao quà, biểu dương các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập, trong đó có 5 cháu đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, 22 cháu đạt giải cấp tỉnh trong năm học 2025-2026.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao quà, biểu dương các cháu đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao quà, biểu dương thiếu niên, nhi đồng đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

Đêm hội là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh đối với con em cán bộ, chiến sĩ; tạo không khí đoàn kết, vui tươi, động viên các cháu tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện tốt, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.