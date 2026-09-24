Một số trường tạm ngưng bữa ăn bán trú, TPHCM yêu cầu khẩn trương tháo gỡ

Trước tình trạng một số trường học tạm ngưng tổ chức bữa ăn bán trú do vướng mắc thủ tục pháp lý sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, nhằm bảo đảm sinh hoạt, học tập cho học sinh và duy trì ổn định, an toàn bữa ăn học đường, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã có văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các phường, xã, đặc khu phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm và tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức bán trú cho học sinh.

Theo Sở An toàn thực phẩm, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cần chỉ đạo hiệu trưởng các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát điều kiện tổ chức bán trú; chủ động phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương hoàn tất thủ tục về con dấu, tài khoản ngân hàng để có cơ sở ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bán trú.

TPHCM yêu cầu gỡ vướng bữa ăn bán trú cho các trường. Ảnh: P.Thương.

Trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục pháp lý, các trường cần chủ động xây dựng phương án tổ chức tạm thời hoặc gia hạn thỏa thuận cung cấp suất ăn với những đơn vị uy tín, đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Sở An toàn thực phẩm nhấn mạnh, không để xảy ra tình trạng gián đoạn bữa ăn bán trú kéo dài, ảnh hưởng đến học sinh và phụ huynh.

Đối với trường có bếp ăn tự nấu, ngành giáo dục cần khẩn trương kiểm tra cơ sở vật chất, nhân lực chế biến và nguồn nước sạch. Các trường phải thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định trước khi phục vụ học sinh.

Sở An toàn thực phẩm cũng đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương hỗ trợ, ưu tiên giải quyết thủ tục xác nhận pháp lý, mở tài khoản cho các trường sau sáp nhập trên địa bàn.

Chính quyền địa phương có trách nhiệm thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm và tư cách pháp nhân của đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu thực phẩm trước khi nhà trường ký hợp đồng.

Đồng thời, các địa phương phải tăng cường kiểm tra đột xuất bếp ăn trường học và cơ sở chế biến suất ăn sẵn; kiên quyết không để những cơ sở không đáp ứng điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp thực phẩm, suất ăn vào trường học.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM giao Phòng Kiểm tra - Pháp chế làm đầu mối tiếp nhận thông tin, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.