Ba đôi giày đều ướt và bức thư khiến học trò nhẹ nhõm

Sau nhiều ngày mưa, Mai Anh, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM) không còn đôi giày khô để đi học. Nỗi lo bị trừ điểm rèn luyện chỉ dịu xuống khi em đọc thư của hiệu trưởng gửi tối 22.9. Sáng hôm sau, nhiều học sinh đến lớp bằng dép.

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Ngoại lệ được nói rõ, học sinh không phải đoán

Theo đó, thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ cho phép học sinh sử dụng dép trong ngày tiếp theo, với yêu cầu sạch sẽ, an toàn và không bị trừ điểm. Nhà trường vốn đã linh hoạt sau những ngày mưa lớn, bức thư không phải quyết định bãi bỏ nội quy trang phục.

Đó là một khác biệt quan trọng. Câu chuyện không nằm ở việc một trường học đột ngột từ bỏ kỷ luật để thể hiện sự cảm thông. Điều đáng ghi nhận là cách thực hiện nội quy được giải thích đúng lúc, để học sinh không phải tự suy đoán.

Một ngoại lệ tồn tại trong cách xử lý của giáo viên chưa chắc đã được mọi học sinh biết. Nếu không được thông báo, các em vẫn có thể lo mình phải giải trình, xin phép hoặc chịu đánh giá khác nhau khi đến lớp.

Trong đợt mưa này, các trường tại TP.HCM cũng có những điều chỉnh về việc đến lớp, trang phục và hỗ trợ học tập để thích ứng với tình hình thực tế.

Vì vậy, không cần biến một lá thư thành bằng chứng rằng chỉ có một người thầy biết quan tâm. Giá trị của câu chuyện nằm ở một thực hành cụ thể, đủ đơn giản để nhiều nơi có thể tham khảo.

Kỷ luật không mất đi khi hoàn cảnh được lắng nghe

Nội quy trang phục giúp duy trì nền nếp và sự phù hợp trong môi trường học đường. Nhưng thực hiện nội quy không chỉ là nhận diện biểu hiện bên ngoài; còn phải phân biệt lựa chọn có chủ ý với tình huống ngoài khả năng kiểm soát.

Một học sinh cố tình bỏ qua quy định và một học sinh có giày ướt sau mưa có thể xuất hiện trước cổng trường với hình thức tương tự. Nếu bỏ qua hoàn cảnh, cách đánh giá dễ đánh đồng hai hành vi khác nhau.

Sự linh hoạt có căn cứ không làm nội quy mất giá trị. Trái lại, nó giúp học sinh hiểu quy định phục vụ mục đích gì và vì sao có những trường hợp cần điều chỉnh.

Trong câu chuyện này, điều kiện sạch sẽ, an toàn vẫn được giữ. Nhà trường không nói rằng học sinh có thể tùy ý đến lớp bằng bất cứ trang phục nào. Ngoại lệ gắn với tình huống cụ thể, chứ không thay thế nền nếp chung.

Đó cũng là cách tránh đặt lòng nhân ái và kỷ luật vào thế đối lập. Một nhà trường có thể đồng thời yêu cầu học sinh có trách nhiệm và thừa nhận rằng không phải mọi khó khăn đều do các em gây ra.

Bài học đáng giữ lại sau lá thư không nhất thiết là một thông báo dài hơn hay một khẩu hiệu mới. Có thể chỉ là quy trình ngắn, rõ: khi thời tiết bất thường, học sinh được điều chỉnh những gì, cần báo với ai và nhà trường phản hồi bằng cách nào.

Khi biết cách xử lý, các em không phải dành thêm lo lắng cho những điều có thể giải quyết bằng một lời thông báo.

Ba đôi giày ướt rồi sẽ khô. Nhưng cảm giác được lắng nghe có thể ở lại lâu hơn một ngày mưa. Và sự tin cậy với nhà trường đôi khi được bồi đắp từ chính những việc nhỏ như thế.