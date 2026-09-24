Tháo gỡ áp lực dự giờ, trường mầm non tiếp sức cho giáo viên đổi mới

Cô Nhâm chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động phát triển chuyên môn cho giáo viên tại hội thảo dự án TALK.

Dẫn dắt bằng cách lắng nghe

Kết thúc mỗi buổi dự giờ, cô Nguyễn Thị Minh Nhâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lũng Thầu, thường không trở về phòng làm việc mà cùng giáo viên ngồi thành một vòng tròn nhỏ ngay trong lớp học. Không còn những cuộc họp mang nặng tính chỉ đạo, câu chuyện bắt đầu bằng một câu hỏi giản dị: “Các em đang gặp khó khăn gì?”.

Ít ai biết rằng, cách đây chưa lâu, chính cô Nhâm cũng từng quản lý theo cách quen thuộc của nhiều trường học. Khi nhận nhiệm vụ tại trường vào tháng 9/2024, cô phụ trách một tập thể có hơn 70% giáo viên mới tuyển dụng. Thiếu kinh nghiệm, nhiều giáo viên ngại chia sẻ, sợ mắc sai sót và luôn xem mỗi lần dự giờ là một áp lực.

“Tôi vẫn giao quyền cho giáo viên nhưng đôi lúc cách quản lý còn mang tính áp đặt. Dự giờ chủ yếu để nhận xét, đánh giá chuyên môn. Nhìn lại, chính điều đó khiến các cô có tâm lý dè dặt, ít dám thử những điều mới”, cô Nhâm chia sẻ.

Nhờ bén duyên với các hoạt động của dự án TALK, cô Nhâm đã có thêm không gian để chiêm nghiệm về phương pháp giảng dạy của mình. Những buổi sinh hoạt chuyên môn, dự giờ và trao đổi không còn nặng nề hình thức, mà trở thành khoảng thời gian quý giá để giáo viên cùng nhau soi lại mình, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau phát triển chuyên môn.

“Tôi nhận ra rằng khi giáo viên không còn cảm thấy mình đang bị chấm điểm, các cô sẵn sàng nói ra cả những điều mình chưa làm được. Chỉ khi đó, việc bồi dưỡng chuyên môn mới thực sự bắt đầu”, cô Nhâm nói.

Người đầu tiên cảm nhận rõ sự thay đổi ấy là cô Lương Ngọc Mai, một giáo viên trẻ từng xem dự giờ là điều khiến mình lo lắng nhất mỗi khi đứng lớp.

Giáo viên mạnh dạn đổi mới, trẻ tự tin trưởng thành

Trước đây, mỗi khi có lịch dự giờ, cô Mai lại tất bật chuẩn bị và trang trí lớp học. Học liệu được làm công phu, góc lớp được sắp xếp chỉn chu nhưng phần lớn chỉ để trưng bày vì cô sợ trẻ làm hỏng và lo tiết dạy sẽ bị đánh giá chưa tốt.

Sau khi tham gia các buổi dự giờ, khai vấn trong khuôn khổ dự án TALK, điều cô nhận được không còn là những góp ý về đúng hay sai, mà là những câu hỏi gợi mở như “Điều em mong muốn sau tiết học là một lớp học đẹp hay một lớp học có nhiều cuộc trò chuyện với trẻ?”.

Cô Mai cùng trẻ sử dụng học liệu - Học liệu địa phương trở thành chất liệu để trẻ khám phá và giao tiếp.

“Chính những câu hỏi đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra mình đang cố làm một tiết dạy thật đẹp hơn là tạo cơ hội để trẻ được học”, cô Mai chia sẻ.

Từ đó, lớp học bắt đầu thay đổi. Những nguyên vật liệu quen thuộc do phụ huynh mang đến được đặt trong tầm tay để trẻ tự lựa chọn và khám phá. Cô không còn hướng dẫn từng bước như trước mà dành nhiều thời gian quan sát, lắng nghe, gợi mở và chỉ hỗ trợ khi trẻ thực sự cần.

Trẻ hoạt động với những nguyên vật liệu địa phương quen thuộc.

Điều khiến cô nhớ nhất là sự thay đổi của cháu: Sùng Mí Cấu, học sinh lớp 5 tuổi, Bé Sùng Mí Cấu là dân tộc Mông sinh sống tại thôn Chá Dính, Cấu từng rất ít giao tiếp với bạn bè và cô giáo, chỉ khi cô giáo hỏi Cấu mới trả lời. Thay vì liên tục yêu cầu em trả lời trước lớp, cô dành thời gian đến nhà tìm hiểu hoàn cảnh, kiên nhẫn trò chuyện và tạo cho em cảm giác an toàn mỗi khi đến trường.

Một ngày, khi cả lớp đang say sưa với hoạt động, Cấu bất ngờ quay sang hỏi bạn cách hoàn thành món đồ hai em cùng làm. Chỉ vài câu trao đổi rất ngắn, nhưng cô Mai vẫn nhớ như in. Bởi đó là lần đầu tiên cô nghe cậu bé chủ động bắt chuyện với một người bạn trong lớp. "Lúc ấy, tôi biết mình đã đi đúng hướng. Điều các con cần không phải một tiết học thật hoàn hảo, mà là một môi trường đủ an toàn để các con muốn cất tiếng nói", cô xúc động chia sẻ.

Trẻ sử dụng các học liệu được làm từ nguyên vật liệu tự nhiên tại trường mầm non Lũng Thầu.

Không chỉ cô Mai, nhiều giáo viên của Trường Mầm non Lũng Thầu cũng bắt đầu đưa học liệu địa phương vào lớp học, tôn trọng sản phẩm của trẻ và tổ chức hoạt động dựa trên nhu cầu, hứng thú của các em. Những buổi dự giờ vì thế cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Giáo viên không còn chuẩn bị để đối phó với đánh giá, mà mong chờ những góp ý để tiếp tục hoàn thiện chuyên môn.

Bây giờ, mỗi khi có lịch dự giờ, cô Mai không còn tất bật chuẩn bị một lớp học thật hoàn hảo như trước. Điều cô quan tâm nhiều hơn là hôm nay trẻ sẽ khám phá được điều gì, sẽ học thêm những từ mới nào và mình có thể đồng hành với các em ra sao.

Theo cô Nhâm, điều giá trị nhất mà dự án TALK mang lại không chỉ là những kỹ thuật tổ chức hoạt động hay cách xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ. Quan trọng hơn, dự án giúp cán bộ quản lý thay đổi cách đồng hành và hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên, và nhờ đó tạo ra những thay đổi tích cực trong các lớp học mầm non.