Vừa xảy ra động đất ở Đà Nẵng

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất cho biết vừa xảy ra một trận động đất ở TP Đà Nẵng.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ 48 phút 14 giây ngày 28/9, một trận động đất có độ lớn M = 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.158° vĩ Bắc – 108.202° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Động đất ở xã miền núi của Đà Nẵng. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các khoa học Trái đất, cho biết các trận động đất được ghi nhận với địa danh Đà Nẵng nhưng thực tế chủ yếu phân bố trên địa bàn Quảng Nam (cũ), không phải khu vực nội thành Đà Nẵng.

Các trận động đất này liên quan vùng nguồn thuộc khu vực Quảng Nam (cũ), đặc biệt là Kon Plông lân cận và khu vực thủy điện Sông Tranh 2. Nơi đây từng ghi nhận động đất kích thích, trận lớn nhất 4,7 độ vào ngày 15/11/2012. Lãnh đạo Viện nhận định hoạt động động đất trong khu vực chủ yếu ở mức nhỏ, trung bình đến yếu, rủi ro không cao.

Từ năm 2021 đến nay, khu vực Kon Plông (Kon Tum cũ) ghi nhận hơn 1.000 trận động đất. Theo các chuyên gia, đây là vùng động đất yếu, cường độ cực đại không vượt quá 5,5 độ. Phần lớn rung chấn được xác định là động đất kích thích, liên quan việc tích nước hồ thủy điện làm gia tăng áp lực lên các đới đứt gãy.

Một số trận có thể gây rung lắc lan rộng. Ngày 21/3, trận động đất 3,6 độ tại Măng Bút khiến nhiều người dân ven biển cảm nhận rõ trong vài giây.