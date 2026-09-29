Ban Chỉ đạo 57 Trung ương họp chuyên đề về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Khoảng từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau, Cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) sẽ bước vào mùa khô. Đây cũng là thời điểm mà người dân ở nhiều địa bàn ám ảnh với cảnh phải chắt chiu từng giọt nước nước sinh hoạt.