Khi nghị quyết bám sát thực tiễn

Chi bộ thôn Liêng Hùng, xã Đam Rông 2 triển khai nghị quyết về phát triển kinh tế hộ gia đình

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị

Tại Nhà văn hóa thôn Liêng Hùng, xã Đam Rông 2, buổi sinh hoạt định kỳ tháng 9/2026 của Chi bộ thôn diễn ra trong không khí nghiêm túc, dân chủ nhưng cởi mở. Bí thư Chi bộ thôn K’Nga cho hay: “Buổi sinh hoạt lần này Chi bộ thôn triển khai nghị quyết về phát triển kinh tế hộ gia đình, là vấn đề sát với thực tiễn đời sống ở địa phương hiện nay. Chi bộ phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, để nghị quyết của chi bộ không dừng lại trên giấy mà được cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể”.

Với hầu hết dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), ở thôn Liêng Hùng cũng như các thôn còn lại trên địa bàn xã Đam Rông 2, nghị quyết của Đảng được các đảng viên trong chi bộ thôn chuyển tải bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, gắn với những vấn đề thiết thực như phát triển sản xuất, bảo vệ rừng, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và xóa bỏ các tập tục lạc hậu.

Nhờ đó, chủ trương của Đảng không còn là những nội dung khô cứng, mà trở thành mục tiêu hành động cụ thể được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận thực hiện. Qua đó, Chi bộ thôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị, từng bước đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tạo cầu nối quan trọng góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Bí thư Chi bộ thôn Liêng Hùng - K'Nga và Trưởng thôn Nguyễn Thế Mây tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đưa nghị quyết vào đời sống

Nhằm cụ thể hóa nghị quyết của Đảng sát với thực tiễn địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đam Rông 2 đã ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026, phân công rõ trách nhiệm cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách các lĩnh vực, địa bàn trực tiếp bám cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các chủ trương lớn của Đảng, nghị quyết của cấp trên được quán triệt sâu rộng đến từng chi bộ, cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Bà Phan Thị Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 2 cho biết: “Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định nghị quyết của Đảng chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi vào cuộc sống. Do đó, các nghị quyết đều được cụ thể hóa thành chương trình hành động, phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách địa bàn, lĩnh vực, trực tiếp theo dõi, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở”.

Còn ở xã Đam Rông 4, với 90% dân số là đồng bào DTTS, Đảng ủy xã đã ban hành nhiều nghị quyết sát với thực tế địa phương. Điển hình như: Nghị quyết về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp và tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn xã Đam Rông 4, giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết về phát triển thương mại, dịch vụ gắn với khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm trên địa bàn xã Đam Rông 4, giai đoạn 2026 - 2030…

Ông Lơ Mu Ha Poh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 4 chia sẻ: “Là địa phương thuần nông với chủ yếu đồng bào DTTS, sau khi sáp nhập, Đảng ủy xã xác định tập trung vào 4 lĩnh vực mà địa phương kế thừa của những xã trước đây.

Nông dân xã Đam Rông 4 mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp và tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế nông nghiệp

Do đó, Đảng ủy xã đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề, trong đó 2 nghị quyết tập trung vào lĩnh vực phát triển kinh tế, 2 nghị quyết về tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân các dân tộc xã Đam Rông 4 cũng như bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn xã. Qua đó phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân”.

Thực tiễn ở xã Đam Rông 2, Đam Rông 4 cho thấy, khi nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ sát thực tiễn sẽ tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đó chính là nền tảng vững chắc để các địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân trong giai đoạn mới.