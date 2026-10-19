Vừa động đất mạnh 4.2 độ ở Sơn La

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi thông báo động đất ở xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La.

Theo đó, vào lúc 6 giờ 59 phút 21 giây ngày 19/10, một trận động đất có độ lớn 4.2 đã xảy ra ở vị trí có tọa độ 21.250 độ vĩ Bắc - 104.120 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12.0 km tại vị trí xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 0. Vị trí cách Hà Nội khoảng 180 km.

Ngay trước đó, vào lúc 6 giờ 35 phút 33 giây ngày 19/10, một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.211° vĩ Bắc, 104.171° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12.0 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Vị trí xảy ra động đất ở Sơn La.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nhiều khu vực khác ở Sơn La, Tuyên Quang người dân cũng cảm nhận rung lắc. Sống tại khu vực Yên Châu, Sơn La, anh Đặng Minh Tuấn cho biết sáng nay đang chuẩn bị đi làm, anh thấy đồ đạc trong nhà bỗng rung lắc mạnh 2 lần cách nhau khoảng nửa phút.

"Đồ đạc trong nhà như bóng điện, quạt trần rung lên bần bật. Tôi vội hô các con chui ngay xuống gầm bàn. Chỉ khoảng 20 giây sau lại có một đợt rung nữa, may mắn không có thiệt hại nào về người và tài sản", anh Tuấn cho biết.

Sơn La nằm trong vùng Tây Bắc, nơi có nhiều đới đứt gãy địa chất, xảy ra nhiều động đất. Ngày 26/11/2009, khu vực Bắc Yên xảy ra hai trận mạnh 4,1 và 4,2 độ, gây rung động cấp 4 tại trung tâm Sơn La.