Nghệ An rà soát, tháo dỡ biển báo hạn chế tốc độ đường ven biển

Trước đó, Khu Quản lý đường bộ II nhận được nhiều phản ánh của tài xế và người tham gia giao thông về tình trạng biển báo công trường, biển hạn chế tốc độ 40 km/h được cắm nhiều trên tuyến đường ven biển Nghệ An (đoạn từ Khu kinh tế Nghi Sơn đến điểm giao với cầu Cửa Hội). Tình trạng này xuất hiện kể cả tại những đoạn tuyến đã hoàn thành, không còn hoạt động thi công như đoạn thuộc địa phận huyện Quỳnh Lưu (cũ).

Nhằm đảm bảo năng lực thông hành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tránh phát sinh khiếu nại và phản ứng tiêu cực của người dân, doanh nghiệp vận tải khi tham gia giao thông, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ lan rộng các thông tin tiêu cực trên mạng xã hội ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý và hiệu quả đầu tư công, Khu Quản lý đường bộ II đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tháo dỡ các biển hạn chế tốc độ tại các đoạn tuyến đã thi công hoàn thành hoặc ngừng thi công theo đúng quy định.

Đối với các đoạn tuyến đang thi công, chỉ cắm biển báo hạn chế tốc độ tạm thời nếu thực sự cần thiết và chỉ giới hạn trong phạm vi thi công. Bổ sung biển báo chuyển tiếp tốc độ, khoảng cách đặt biển phù hợp với quy định của QCVN 41:2024/BGTVT và phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt.

Đối với các vị trí cần hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn giao thông như: nút giao, khu đông dân cư, khu vực tầm nhìn hạn chế..., đơn vị cũng đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An tổ chức kiểm tra, đánh giá, xác định tốc độ phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc điều kiện khai thác thực tế của đường; tiến hành thay thế bằng biển báo đúng QCVN 41:2024/BGTVT thay cho biển báo tạm thời.