Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La ngày 20/10/2026

Theo số liệu năm 2024, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn quốc là 14,8% đối với thể thấp còi, 8,3% đối với thể nhẹ cân, 4,8% đối với thể gầy còm; tỷ lệ thừa cân béo phì là 5,9%.