Gia Lai lấy ý kiến nhân dân về mốc thời gian thành lập tổ chức Đảng đầu tiên và Đảng bộ tỉnh

Theo Công văn ngày 15-10-2026 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, việc lấy ý kiến được thực hiện theo Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 29-9-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xác định, lựa chọn mốc thời gian thành lập tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh và mốc thời gian thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai.

Đề xuất phương án lựa chọn gồm: Đầu tháng 3-1930 thành lập Chi bộ Cộng sản Nhà máy Đèn Quy Nhơn là chi bộ cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Gia Lai (sau hợp nhất) và cuối năm 1937 là mốc thời gian thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (sau hợp nhất).

Người dân có ý kiến, góp ý có thể gửi về địa chỉ email glo@baogialai.com.vn.

Hoặc có thể bình chọn trực tiếp dưới đây:

Thăm dò ý kiến Cuối năm 1937 là mốc thời gian thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (sau hợp nhất) 1. Đồng ý 2. Không đồng ý 3. Ý kiến khác Gửi Xem kết quả Thăm dò ý kiến Mốc thời gian thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Gia Lai (sau hợp nhất) là đầu tháng 3-1930 (Thành lập Chi bộ Cộng sản Nhà máy Đèn Quy Nhơn) 1. Đồng ý 2. Không đồng ý 3. Ý kiến khác Gửi Xem kết quả

Các ý kiến sẽ được Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp nhận, tổng hợp đầy đủ, khách quan và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 12-11-2026 để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Việc lấy ý kiến nhằm phát huy sự tham gia của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quá trình xác định, lựa chọn các mốc thời gian lịch sử quan trọng của tổ chức Đảng tại Gia Lai.

Tải mẫu phiếu lấy ý kiến tại đây. Xem chi tiết đề xuất phương án lựa chọn 2 mốc thời gian lịch sử tại đây.