Bệnh viện Quân y 354 gặp mặt phụ nữ nhân ngày 20-10

Đại tá Hà Duy Dương, Giám đốc Bệnh viện Quân y 354 và Đại tá Nguyễn Ngọc Du, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bệnh viện Quân y 354 chủ trì buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, trong đó nhấn mạnh vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội và phụ nữ Bệnh viện Quân y 354 trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; kết quả, thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Đại tá Nguyễn Ngọc Du, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bệnh viện Quân y 354 phát biểu chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ Bệnh viện.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, Đại tá Nguyễn Ngọc Du ghi nhận, biểu dương những đóng góp của phụ nữ trong xây dựng Bệnh viện tinh, gọn, mạnh. Đồng chí nhấn mạnh, những năm qua, phụ nữ Bệnh viện Quân y 354 luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức của nữ quân nhân, người lao động ngành y; đoàn kết, tương trợ, cần cù, sáng tạo trong công tác, tích cực nghiên cứu khoa học, tham gia các phong trào thi đua, chăm sóc, điều trị người bệnh. Nhiều chị em đạt danh hiệu “Giỏi việc bệnh viện, đảm việc nhà”, góp phần xây dựng Bệnh viện phát triển vững mạnh, toàn diện.

Thủ trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cùng lãnh đạo Bệnh viện Quân y 354 tặng hoa chúc mừng phụ nữ Bệnh viện.

Các đại biểu chụp ảnh cùng cán bộ, hội viên phụ nữ Bệnh viện Quân y 354.

Đồng chí Chính ủy Bệnh viện chúc cán bộ, hội viên phụ nữ đón ngày lễ vui tươi, hạnh phúc; đồng thời tin tưởng, phụ nữ Bệnh viện Quân y 354 tiếp tục tự tin, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình hạnh phúc.