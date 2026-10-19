Lào Cai: Đầu tư gần 1.000 tỷ đồng nâng cấp đường Yên Bái - Khe Sang và tỉnh lộ 157

Về quy mô, tuyến chính ngoài khu đông dân cư được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m. Các đoạn qua khu đông dân cư được thiết kế phù hợp tiêu chuẩn đường đô thị, bổ sung vỉa hè. Riêng đoạn qua trung tâm xã Châu Quế có nền đường rộng 20,5m, mặt đường rộng 10,5m và vỉa hè hai bên.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Yên Bái - Khe Sang (ĐT163) với tổng mức đầu tư 580 tỷ đồng, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giữa các địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. (Ảnh minh họa).

Dự án cũng đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước, cải tạo các công trình cầu, cống xuống cấp; xây dựng mới ba cầu bê tông cốt thép dự ứng lực tại các vị trí qua suối Nhược Sơn, suối Nhầy và nhánh suối Nhầy.

Đồng thời, bổ sung hệ thống phòng hộ tại các vị trí có nguy cơ sạt lở, biển báo, thiết bị an toàn giao thông và hệ thống chiếu sáng tại khu vực trung tâm xã Châu Quế.

Theo quyết định phê duyệt, việc cải tạo, nâng cấp tuyến đường chủ yếu thực hiện trong phạm vi đường bộ hiện hữu, hạn chế giải phóng mặt bằng. Việc thu hồi đất bổ sung tập trung tại một số đoạn nắn chỉnh tuyến để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Khi hoàn thành, dự án góp phần nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông, tăng cường kết nối giữa các xã và kết nối với đường tỉnh 151C, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, đi lại của người dân, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

UBND tỉnh Lào Cai cũng vừa phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 157 đoạn Vạn Hòa - Phong Hải với tổng mức đầu tư 315 tỷ đồng. Dự án có chiều dài tuyến theo hồ sơ thiết kế 20,7km, điểm đầu giao đường Phùng Hưng thuộc phường Lào Cai, điểm cuối kết nối quốc lộ 70 tại xã Phong Hải. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, vận tốc thiết kế 40km/h, nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 6,5m; riêng một đoạn qua khu dân cư được mở rộng nền đường lên 17,5m.Các hạng mục đầu tư gồm nâng cấp nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, công trình phòng hộ và an toàn giao thông. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện 4 năm kể từ khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư. Dự án nhằm nâng cao năng lực khai thác tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời phục vụ tuần tra biên giới, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.