Lữ đoàn 101 tổ chức gặp mặt nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam

Chiều 19-10, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2010 - 20-10-2026). Đại tá Phạm Duy Hướng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn dự, chỉ đạo.

Đại tá Phạm Duy Hướng phát biểu chúc mừng.

Thủ trưởng lữ đoàn tặng hoa chúc mừng Hội Phụ nữ.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng cán bộ, hội viên phụ nữ đã ôn lại truyền thống vẻ vang, kiên cường, bất khuất của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ quân đội qua các thời kỳ. Chính ủy lữ đoàn đã phát biểu chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và cống hiến của chị em cán bộ, hội viên. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, phụ nữ Lữ đoàn 101 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực qua các mô hình ý nghĩa như "Bát nước thao trường", "Vườn ươm cây giống hướng về Trường Sa" và các hoạt động hậu phương quân đội; đồng thời luôn là hậu phương vững chắc "giữ lửa" gia đình, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu".