Lắng nghe nguyện vọng của trẻ khi lựa chọn gia đình nhận con nuôi
Thảo luận tại Tổ 6 sáng 19/10 về dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện quy định về điều kiện nhận con nuôi, trách nhiệm theo dõi sau giao nhận; đồng thời, quan tâm đến nguyện vọng, mức độ sẵn sàng về tâm lý của trẻ khi lựa chọn gia đình nhận con nuôi, bảo đảm môi trường sống an toàn, yêu thương và phù hợp.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/lang-nghe-nguyen-vong-cua-tre-khi-lua-chon-gia-dinh-nhan-con-nuoi-10434750.html