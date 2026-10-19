Điện Biên đoạt 6 giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức. Tác phẩm dự thi thuộc 5 thể loại, gồm: Tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình, video clip.

Cuộc thi năm nay có chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới” và được tổ chức đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Sau hơn 9 tháng phát động, cuộc thi thu hút 905.681 tác phẩm dự thi, tăng 67,17% so với năm 2025.

Ban Chỉ đạo cuộc thi trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Ban Tổ chức cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 đã trao 12 giải A, 22 giải B, 39 giải C, 74 giải Khuyến khích, 18 giải Triển vọng cho các tác giả; tặng Bằng khen 16 tập thể có thành tích xuất sắc; đồng thời trao 2 phần thưởng cho tác giả cao tuổi nhất và trẻ tuổi nhất.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Tỉnh Điện Biên có 6 tác phẩm đoạt giải. Tác phẩm “Giữ niềm tin nơi biên giới Na Sang” của tác giả Nguyễn Thị Vân (Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Na Sang, tỉnh Điện Biên) đoạt giải B.

Tác giả Nguyễn Thị Vân (thứ 4 từ trái sang) đoạt giải B với tác phẩm “Giữ niềm tin nơi biên giới Na Sang”.

Tác phẩm “Kiên định trận địa lòng dân nơi cực Tây Tổ quốc” của Trung tá Phạm Đức Hạnh (Bộ CHQS tỉnh Điện Biên) đoạt giải C. Các tác phẩm: “Đảng mạnh khi lòng dân vững” (tác giả Hoàng Thị Út, Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên); “Giữ trận địa tư tưởng nơi cực Tây Tổ quốc” (Thượng tá Nguyễn Trường Long, Công an tỉnh Điện Biên); “Giữ trận địa tư tưởng nơi biên cương” (nhóm tác giả thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Yên) đoạt giải Khuyến khích.

Tác phẩm “Giữ trận địa tư tưởng nơi cực Tây Tổ quốc” và tác phẩm “Đảng mạnh khi lòng dân vững” của tỉnh Điện Biên đoạt giải Khuyến khích.

Tác phẩm “Giữ cờ trong bão, bảo vệ nền tảng tư tưởng từ gốc rễ văn hóa” của tác giả Ngô Phương Thảo (Công an xã Thanh Nưa) đoạt giải Triển vọng.

Tác giả Ngô Phương Thảo thứ 8 từ trái qua phải với tác phẩm “Giữ cờ trong bão, bảo vệ nền tảng tư tưởng từ gốc rễ văn hóa” đoạt giải Triển vọng.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên mặt trận tư tưởng, nâng cao sức đề kháng trước các luận điệu sai trái, thù địch. Kết quả góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của xã hội trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tạo đà đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 7, năm 2027.