Vợ Lee Byung Hun khoe mặt mộc

Ngày 30/9, tờ Sports Donga đưa tin Lee Min Jung đăng video chia sẻ về một ngày nghỉ dưỡng sau thời gian làm việc căng thẳng. Trong video, nữ diễn viên lần đầu lộ diện với gương mặt mộc. Theo bà xã Lee Byung Hun, cô tự dành cho bản thân món quà là buổi chăm sóc da, massage và mua sắm.

Cô nói: "Tôi là kiểu người thường tự thưởng cho mình sau khi một dự án phim truyền hình hoặc công việc lớn kết thúc. Lần này, tôi đã chuẩn bị một tuần nghỉ dưỡng cho bản thân đang kiệt sức".

Lee Min Jung để mặt mộc trong video mới.

Việc đầu tiên trong lịch trình của cô là chăm sóc da. Xuất hiện với khuôn mặt mộc, Lee Min Jung chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi để lộ khuôn mặt mộc. Da tôi hơi đỏ và khá mỏng. Tôi không thể chịu được những phương pháp điều trị mạnh như laser. Người ta nói càng làm nhiều, da càng xấu đi, vì vậy tôi tập trung nhiều vào việc làm dịu, giảm kích ứng và dưỡng ẩm”.

Ngoài ra, nữ diễn viên thư giãn bằng cách uống cà phê một mình. Cô bày tỏ: “Tôi thực sự thích sự yên tĩnh và thanh bình, nơi không ai tìm kiếm tôi. Nhiều người hỏi tôi tại sao không nghỉ ngơi ở nhà, nhưng khi về nhà, tôi cứ thấy đồ đạc cần sắp xếp, quần áo bừa bộn nên tôi thường không được nghỉ ngơi nhiều”. Sau khi tận hưởng một buổi massage toàn thân và bữa ăn dài với bạn bè, cô thậm chí mua một robot hút bụi.

Theo ngôi sao Hàn Quốc, với cô, việc ăn một bữa ăn thật dài có tác dụng chữa lành. Từ khi có con, nữ diễn viên thích dành 2 hoặc 3 tiếng để ăn hơn là chỉ nhanh chóng ăn hết một bát ở nhà.

Lee Min Jung dành thời gian nghỉ ngơi sau khi hoàn tất một dự án. Ảnh: News1.

Chosun cho biết thời gian qua Lee Min Jung thường giao tiếp với người hâm mộ thông qua mạng xã hội. Cô hay chia sẻ những thông tin liên quan đến các con cũng như gia đình và quan điểm cá nhân về cuộc sống, cách chăm sóc cơ thể. Cách đây ít ngày, nữ diễn viên đăng tải video ghi lại cảnh chồng cô, nam diễn viên Lee Byung Hun và các con nắm tay nhau đi dạo.

Hôm 22/9, Lee Min Jung đăng video chia sẻ về quá trình giảm cân sau khi sinh con gái. Theo nữ diễn viên, cô tập trung vào việc giảm lượng dịch và tình trạng phù nề tích tụ trong thai kỳ. Cô chăm sóc cơ thể bằng những phương pháp phù hợp với bản thân, chẳng hạn ngâm chân hoặc massage.

Cô nhấn mạnh không cần quá ám ảnh về việc cho con bú, vì mỗi người có sự khác biệt đáng kể. Lee Min Jung chia sẻ sau khi ngừng cho con bú, cô kiểm soát lượng thức ăn nạp vào. Lee Min Jung tóm tắt phương pháp ăn kiêng: "Hãy ăn ít hơn vào bữa tối".

Lee Min Jung bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên nhạc kịch. Nữ diễn viên được biết đến sau khi xuất hiện trong Boys Over Flowers (2009). Cùng năm, Lee Min Jung có vai chính đầu tiên trong bộ phim gia đình Smile, You. Lee Min Jung dần nổi tiếng sau khi tham gia các dự án phim như Cyrano Agency (2010), Wonderful Radio (2012), Big (2012), Cunning Single Lady (2014), Come Back Mister (2016), Once Again…

Lee Min Jung kết hôn với nam diễn viên Lee Byung Hun vào ngày 10/8/2013 tại Grand Hyatt Seoul. Hai người hẹn hò một thời gian ngắn vào năm 2006, sau đó nối lại mối quan hệ vào năm 2012. Nữ diễn viên sinh con đầu lòng Lee Joon Hoo vào năm 2015. Tới 2023, cặp sao có thêm một con gái.