Vợ Công Lý cập nhật tình hình chồng lúc ra viện

Mới đây, bà xã NSND Công Lý dã đăng tải lại một bức ảnh cũ của chồng trên trang cá nhân. Đây là khoảnh khắc được ghi lại sau khi nam nghệ sĩ vừa xuất viện, khi diện mạo vẫn còn nhiều dấu hiệu của một giai đoạn điều trị dài ngày. Công Lý đội mũ, mặc trang phục giản dị và đeo khẩu trang, ngồi bên cạnh Ngọc Hà để chụp ảnh.

Kèm theo hình ảnh, Ngọc Hà viết: “Hồi này mới ra viện chưa được 1 tháng. Thời gian trôi nhanh quá”. Chia sẻ ngắn gọn của bà xã khiến nhiều khán giả nhớ lại quãng thời gian NSND Công Lý trải qua biến cố sức khỏe cách đây nhiều năm.

Hình ảnh được vợ Công Lý đăng tải trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Bức ảnh sau khi được đăng tải nhận nhiều phản hồi tích cực. Qua phần bình luận, có thể thấy khán giả vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho sức khỏe của nam nghệ sĩ, đồng thời mong anh tiếp tục giữ được thể trạng ổn định và có thêm cơ hội trở lại với sân khấu. Một số ý kiến cũng nhắc đến hình ảnh Công Lý trên sân khấu và bày tỏ mong muốn được nhìn thấy anh tiếp tục làm nghề khi sức khỏe cho phép.

NSND Công Lý gặp biến cố sức khỏe vào tháng 7/2021. Ban đầu, gia đình cho biết nam nghệ sĩ bị ngã tại nhà và phải nhập viện. Sau đó, thông tin về việc anh bị đột quỵ được Ngọc Hà chia sẻ trong quá trình nói về hành trình điều trị và phục hồi của chồng. Công Lý phải trải qua thời gian điều trị, tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng kéo dài.

Thời điểm đó, Ngọc Hà gần như dành toàn bộ thời gian để chăm sóc chồng. Khi Công Lý điều trị tại bệnh viện, cô thường xuyên túc trực bên cạnh, đồng hành qua nhiều đợt trị liệu. Cuối tháng 10/2021, nam nghệ sĩ được xuất viện và tiếp tục quá trình phục hồi tại nhà.

Vợ chồng Công Lý.

NSND Công Lý và Ngọc Hà kết hôn vào tháng 1/2020 sau khoảng 5 năm hẹn hò. Chỉ hơn một năm sau ngày cưới, cả hai đã phải đối mặt với biến cố sức khỏe lớn của nam nghệ sĩ. Ngọc Hà nhiều lần chia sẻ rằng khoảng thời gian ấy là thử thách đặc biệt đối với cuộc sống gia đình, nhưng cô vẫn lựa chọn đồng hành cùng chồng.

Sau nhiều năm điều trị và phục hồi, sức khỏe của Công Lý hiện có những chuyển biến tích cực. Gần đây, Ngọc Hà cho biết chồng khá tốt, thường xuyên đến Nhà hát Kịch Hà Nội để gặp gỡ, sinh hoạt cùng đồng nghiệp. Nam nghệ sĩ cũng có thể tham gia một số hoạt động nghệ thuật phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Đáng chú ý, cuộc sống hôn nhân của Công Lý và Ngọc Hà thời gian gần đây cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cả hai từng lên tiếng trước những tin đồn ly hôn, trong khi Ngọc Hà liên tục chia sẻ hình ảnh đời thường bên chồng. Vừa rồi, cô từng đăng khoảnh khắc hai vợ chồng bên nhau và khẳng định gia đình vẫn “hạnh phúc, ấm êm”.

Từ hình ảnh khi vừa ra viện được Ngọc Hà chia sẻ lại đến những khoảnh khắc đời thường hiện tại, hành trình của Công Lý cho thấy một chặng đường dài phục hồi. Trong hành trình ấy, Ngọc Hà vẫn là người đồng hành cùng chồng, còn cuộc sống của hai người hiện được duy trì theo hướng bình dị, cùng chăm sóc và động viên nhau sau nhiều biến cố.