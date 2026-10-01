Thử thách với nghệ sĩ Vân Dung ở tuổi 51

Vân Dung là nghệ sĩ có hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, quen thuộc với khán giả qua sân khấu, truyền hình và nhiều vai diễn hài. Lối diễn tự nhiên, sắc sảo cùng khả năng biến hóa giúp cô tạo dựng dấu ấn riêng trong lòng công chúng. Tuy nhiên, điện ảnh là lĩnh vực mà nữ nghệ sĩ có bước chuyển đáng chú ý trong những năm gần đây.

Cột mốc đầu tiên đến với Quỷ Cẩu năm 2023. Bộ phim đạt khoảng 108,4 tỷ đồng, đồng thời mở ra hướng đi mới cho Vân Dung trên màn ảnh rộng. Đến Quỷ Nhập Tràng năm 2025, cô tiếp tục góp mặt trong tác phẩm đạt khoảng 149,7 tỷ đồng. Sang năm 2026, Quỷ Nhập Tràng 2 nối dài thành tích với doanh thu khoảng 134 tỷ đồng. Ba bộ phim liên tiếp đều vượt mốc 100 tỷ đồng, tạo nên chuỗi thành tích đáng chú ý trong hành trình điện ảnh của nữ nghệ sĩ.

Vân Dung ở tuổi 51 tiếp tục thử sức với những màu sắc mới trên màn ảnh rộng. Ảnh: FBNV

Một điểm đáng chú ý khác là sự chuyển dịch trong cách Vân Dung lựa chọn vai diễn. Từ hình ảnh quen thuộc với những nhân vật mang màu sắc hài hước, cô ngày càng xuất hiện trong những câu chuyện có yếu tố kinh dị, tâm lý và nhiều tình huống bất ngờ. Việc liên tục thử sức ở điện ảnh cho thấy Vân Dung đang tận dụng kinh nghiệm diễn xuất để tạo nên những nhân vật có cá tính rõ nét, đồng thời từng bước mở rộng giới hạn của bản thân sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Các vai diễn trong loạt phim kinh dị cũng giúp Vân Dung có thêm cơ hội thể hiện những sắc thái khác trên màn ảnh, từ đời thường, hài hước đến bí ẩn và gai góc. Thành tích phòng vé của các tác phẩm góp mặt giúp tên tuổi nữ nghệ sĩ được chú ý nhiều hơn ở điện ảnh, thay vì chỉ được nhớ đến qua thế mạnh hài đã gắn bó trong thời gian dài.

Ở đời thường, Vân Dung khá kín tiếng và chủ yếu dành sự tập trung cho công việc. Nữ nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn, đồng thời có thêm những trải nghiệm mới trong sự nghiệp. Năm 2026, cô lần đầu đóng phim truyền hình cùng con trai Long Vũ, tạo thêm một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình làm nghề của hai mẹ con.

Vai diễn trong Quỷ Cẩu mở ra bước chuyển đáng chú ý của Vân Dung trên màn ảnh rộng.

Thử thách tiếp theo của Vân Dung đến từ Án Mạng Karaoke, dự kiến khởi chiếu ngày 30/10/2026. Bộ phim mang màu sắc trinh thám, hài, xoay quanh một vụ án xảy ra tại khu homestay biệt lập trên núi. Vân Dung đảm nhận vai bà Thủy, nhân vật liên quan đến câu chuyện trung tâm của tác phẩm. Đây là màu sắc khác với chuỗi phim kinh dị mà cô vừa tạo dấu ấn.

Việc Án Mạng Karaoke lùi lịch chiếu từ đầu tháng 10 sang cuối tháng 10 khiến bộ phim trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình điện ảnh của Vân Dung. Sau ba tác phẩm liên tiếp vượt 100 tỷ đồng, dự án mới đặt ra một thử thách khác khi nữ nghệ sĩ chuyển sang màu sắc trinh thám, hài và tiếp tục làm mới hình ảnh trên màn ảnh rộng.

Vai diễn mới của Vân Dung trong Án Mạng Karaoke mang màu sắc khác biệt.

Ở tuổi 51, Vân Dung đang có một chặng đường đáng chú ý khi điện ảnh mở ra nhiều cơ hội mới. Ba bộ phim trăm tỷ liên tiếp tạo nên cột mốc riêng, nhưng Án Mạng Karaoke sẽ là bước tiếp theo trong hành trình thử sức với những màu sắc mới. Kết quả phòng vé của tác phẩm sẽ phần nào cho thấy sức hút của nữ nghệ sĩ khi tiếp tục mở rộng giới hạn diễn xuất.