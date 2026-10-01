'Ông trùm' Danis Nguyễn: 'Tôi biết khi nào mình cần phải cởi mặt nạ ra'

Phóng viên: Từ một nghệ sĩ nổi tiếng trong nghệ thuật xăm, anh đến với điện ảnh và khiến khán giả bất ngờ với những vai diễn của mình. Bản thân anh thấy sự thay đổi này thế nào?

- Diễn viên Danis Nguyễn: Tôi thấy vui, một trải nghiệm thú vị trong cuộc sống khi mình được thử nghiệm một vai trò mới trong môi trường mới, tuy nhiên nó cũng có những nét gần gũi với công việc tôi đã gắn bó 20 năm qua. Tôi là một hoạ sĩ học mỹ thuật từ nhỏ và làm công việc của một nghệ sĩ xăm tự do. Vai diễn khách mời đầu tiên của tôi cách đây gần 10 năm trong phim “Em chưa 18” của đạo diễn Lê Thanh Sơn, lúc đấy tôi sợ lắm, nỗi sợ hãi của một người lần đầu tiên đối mặt với máy quay, phải trình diễn một thứ không phải là mình, thấy mình bị đặt vào trong một không gian mà mình chưa có sự chuẩn bị kỹ càng, năm đó thật sự là thảm hoạ (cười).

Danis Nguyễn và Quách Ngọc Ngoan cùng tái ngộ trong "Trại buôn người" sau khi cùng tham gia "Hộ linh tráng sĩ"

Và kể từ vai diễn đầu tiên đó, anh cũng góp mặt trong vài tác phẩm nhưng phải đến “Hộ linh tráng sĩ” (vai Định quốc công Nguyễn Bặc) và vai diễn ông trùm Mao Đại của “Trại buôn người”, người ta mới nhắc nhiều đến cái tên Danis Nguyễn. Có vẻ thời gian để anh trở lại với điện ảnh là quá dài nhỉ?

- Sau khi tham gia vai diễn khách mời trong “Em chưa 18”, tôi đã nghĩ mình không nên dành thời gian cho điện ảnh vì đó là một con đường dài, đầu tư nghiêm túc mà khi ấy tôi cần tập trung cho công việc của mình, phải xây dựng doanh nghiệp, dành thời gian cho gia đình và… kiếm tiền. Đó là những ưu tiên hàng đầu và nếu muốn làm phải gác lại những đam mê, sở thích khác. Và tôi quyết định tập trung vào nghệ thuật xăm.

“Hộ linh tráng sĩ” thật sự là một cái duyên của tôi. Đầu tiên tôi đến với “Hộ linh tráng sĩ” với vai trò là cố vấn mỹ thuật cho đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, làm những công việc nho nhỏ và khi biết đây là một bộ phim lịch sử, tôi đã đến tham gia casting và cuối cùng đã nhận được vai. Dù có quen biết nhưng tôi vẫn muốn đi đường “cửa chính” vì muốn thử thách để biết được khả năng của mình thế nào? Vai tướng Nguyễn Bặc khiến tôi rất thú vị, vì đó là một nhân vật có thật trong lịch sử. Khi nhận vai tôi cũng không biết mình có diễn ra được thần thái của một vị tướng hay không, sẽ diễn thế nào. Tôi cũng xem lại những bộ phim cổ trang, cũng tìm hiểu và tôi cũng đến đền thờ ông để cầu xin.

Định quốc công Nguyễn Bặc do Danis Nguyễn thủ vai trong "Hộ linh tráng sĩ"

Khi tham gia “Hộ linh tráng sĩ”, tôi cũng nói chuyện với anh Johnny Trí Nguyễn, mang những băn khoăn suy nghĩ của mình chia sẻ với anh vì tôi cũng trăn trở tự hỏi “Mình đến với điện ảnh để làm gì? Tìm kiếm gì?”. Sự nổi tiếng thì tôi cũng có chút chút rồi, còn tiền thì tôi thấy đóng phim cũng có tiền nhiều đâu, nhưng anh Johnny bảo tôi “Ở lĩnh vực nghệ thuật xăm, em đã chinh phục được đỉnh rồi, em làm được nhiều thứ rồi, thì qua điện ảnh là một lĩnh vực mới mà em cần chinh phục”. Tôi gặp những người đàn anh đi trước đã truyền cho tôi những điều tích cực, thú vị về điện ảnh, và càng ngày tôi càng nhận ra điện ảnh có một sức hấp dẫn lạ lắm. Được sống cuộc đời của những người khác mà không phải mình, cũng đã lắm.

Anh đối diện với áp lực thế nào khi vào vai ông trùm máu lạnh của “Trại buôn người”?

- Ở series “Hùng Long Phong Bá” tôi vào vai một ông trùm xã hội đen, một hình ảnh khá quen thuộc trong đời sống hiện đại, phần nữa công việc của tôi cũng có dịp tiếp xúc nên hình ảnh đó cũng không quá xa lạ. Còn với vai ông trùm Mao Đại trong “Trại buôn người” không theo một luật lệ nào hết. Trong khu tự trị đó, chỉ có tiền và tiền… luật lệ là do ông ta tự đặt ra và tự tạo ra một cái ác rất tầm thường. Ác mà không biết là mình ác mà chỉ coi đó là công việc thôi.

Sau những vai diễn ghi dấu ấn, điện ảnh với anh còn là một cuộc dạo chơi nữa không hay sẽ trở thành nghiêm túc?

- Với tôi, bước đầu là dạo chơi, tôi rất hãnh diện khi khoe với con gái khi mình bắt đầu đóng phim. Tôi dành thời gian đi tập gym, tập cơ bắp hơn… cũng vì các con thích thế. Đó chính là động lực để chứng minh cho các con thấy là ba đã làm được. Với tôi đó cũng là một cách dạy con, nói được làm được. Còn về lâu dài, tôi nghĩ cần đủ duyên và nó đến thì mình đón nhận và đã làm thì phải nghiêm túc, phải chuyên nghiệp và có cột mốc để mình chạm đến một thành tựu nào đó.

Danis Nguyễn trong phim "Trại buôn người"

Anh thấy hào quang nổi tiếng của điện ảnh và nghệ thuật xăm khác nhau không?

- Mỗi một lĩnh vực có một sự hấp dẫn riêng. Với nghệ thuật xăm tôi có thể làm một mình, vẽ một mình và khi dừng lại là công việc kết thúc, hào quang kết thúc. Còn với điện ảnh, khác hoàn toàn. Khi đã tham gia mình không dừng được, mình làm vì tất cả mọi người xung quanh, vì câu chuyện dài… hay đúng hơn là làm vì tập thể, mình không được phép có sự sơ sót để phải làm đi làm lại. Tôi chỉ muốn mang sự chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm của mình từ 20 năm kinh nghiệm với nghệ thuật xăm qua với điện ảnh. Còn về hào quang ư? Tôi chỉ đơn thuần muốn khoe với gia đình, con gái, còn việc mình sẽ trở thành một ai đó, một người nổi tiếng… thì tôi không có khái niệm đó với một người gần 50 tuổi mới bước chân vào điện ảnh như tôi. Nếu bây giờ tôi 30 tuổi thì câu trả lời sẽ khác, còn bây giờ mọi thứ đơn giản hơn, có cũng được không có cũng không sao.

Nhưng nếu sau thành công của “Trại buôn người”, anh trở thành một "thần tượng" của nhiều người, anh đối diện với những thay đổi đó thế nào?

- Ngày hôm nay tôi ngồi đây trả lời phỏng vấn với tư cách là một diễn viên, đó là sự nổi tiếng của một Danis Nguyễn trong lĩnh vực điện ảnh. Nhưng khi bước chân về nhà, tôi vẫn là một người cha. Mà chỉ làm cha ở nhà thôi nhé, chứ nếu ra đường mà muốn làm cha là dễ ăn đập lắm (cười lớn). Nói đùa vui thôi, nhưng tôi biết khi nào mình cần phải cởi mặt nạ ra. Còn khi đến Saigon Ink Art Center tôi là một người sếp, là chủ doanh nghiệp thì tôi sẽ ở đúng vai trò đó. Làm được điều đó, tôi nghĩ cuộc sống sẽ tốt hơn.

Diễn viên Danis Nguyễn và vợ trên thảm đỏ ra mắt phim "Trại buôn người"

Một diễn viên Danis Nguyễn với những vai diễn lạnh lùng, máu lạnh trên phim khác với một Danis Nguyễn ngoài đời thế nào?

- Dứt khỏi công việc về nhà là tôi hoàn toàn dành thời gian cho con cái và gia đình. Các con tôi cũng quen với hình ảnh ba ở ngoài rất ngầu nhưng về nhà thì rất ấm áp. Tôi yêu con, nhiều khi yêu con còn hơn yêu vợ (cười), đó là bản năng của một người đàn ông, tôi nghĩ ai cũng vậy thôi. Tôi thấy gia đình chính là một chất liệu sống của mình, nhất là với những người làm việc liên quan đến nghệ thuật không thể bỏ qua. Đó chính là lý do tôi cảm thấy yêu gia đình mình thật sự.

Sau “Trại buôn người”, anh có tiếp tục tham gia điện ảnh?

- Có một vai diễn nữa đang chờ nhưng tôi xin được giữ bí mật vì chưa được phép công bố. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ “tân binh” U50 này (cười).

Xin cảm ơn và chúc anh gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực mới này!