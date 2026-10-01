Hwang Jung Eum phẫu thuật thẩm mỹ 4 lần, diện mạo thay đổi chóng mặt

Hwang Jung Eum là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả Hàn Quốc qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, ngoại hình và phong cách của cô cũng thường nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, Hwang Jung Eum thẳng thắn chia sẻ về những phản ứng tiêu cực liên quan đến diện mạo của cô trong thời gian qua. Trong video mới đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, nữ diễn viên có cuộc trò chuyện với ê-kíp.

Hwang Jung Eum cởi mở khi nói về việc thay đổi diện mạo.

Trong video, Hwang Jung Eum có phần ngập ngừng trước khi nhắc đến những bình luận không tích cực mà cô nhận được. Nữ diễn viên nói: "Gần đây bình luận cũng như phản ứng dành cho tôi không được tốt lắm". Khi ê-kíp hỏi cụ thể đó là những bình luận nào, cô thẳng thắn cho biết bản thân vướng nhiều tranh luận liên quan đến ngoại hình.

Thời gian qua, một số hình ảnh của Hwang Jung Eum từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một bộ phận cư dân mạng nhận xét cô trông khác trước, thậm chí cho rằng diện mạo hiện tại không còn giống hình ảnh quen thuộc. Những bình luận như "trông như một người khác", "giọng nói đúng là cô ấy nhưng khuôn mặt không còn giống trước" hay nhận xét về phong cách của nữ diễn viên xuất hiện trên mạng xã hội.

Trước những phản ứng này, Hwang Jung Eum quyết định tìm hiểu về màu sắc cá nhân để xác định phong cách phù hợp hơn với bản thân. Cô cho biết muốn biết màu sắc nào thực sự phù hợp với mình và nhận định bản thân có vẻ hợp với những gam màu nổi bật. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng hài hước thừa nhận mình gần như không biết nhiều về khái niệm màu sắc cá nhân.

Đáng chú ý, khi chia sẻ về hình ảnh mà bản thân hướng tới, Hwang Jung Eum cho biết cô muốn trở nên tự nhiên hơn. Nữ diễn viên cũng lần đầu nói khá cụ thể về quá trình chỉnh sửa ngoại hình trong quá khứ.

Hwang Jung Eum tiết lộ từng thực hiện một số thủ thuật thẩm mỹ, trong đó có phẫu thuật mắt và mũi. Cô cho biết đã thực hiện phẫu thuật mắt khoảng 4 lần. Theo nữ diễn viên, sau khi bộ phim Can You Hear My Heart? kết thúc, cô từng quyết định chỉnh sửa ngoại hình nhưng hiện tại không còn hiểu vì sao mình lại lựa chọn như vậy.

Hwang Jung Eum giải thích thời điểm đó, cô vốn được nhận xét có ngoại hình đẹp nhưng lại muốn duy trì và trở nên xinh đẹp hơn. Ngoài ra, phẫu thuật thẩm mỹ cũng là xu hướng phổ biến khi đó nên cô thực hiện khá nhiều lần. Sau quá trình chỉnh sửa, nữ diễn viên cho biết hiện cô đang cố gắng trở lại với diện mạo tự nhiên hơn.

Riêng với chiếc mũi, Hwang Jung Eum tiết lộ cô từng nhận ra dáng mũi mới không phù hợp với gương mặt nên nhanh chóng tháo bỏ. Nữ diễn viên hài hước ví von diện mạo sau khi chỉnh sửa khiến cô trông giống tài tử Keanu Reeves.

Hwang Jung Eum cũng gây chú ý khi nói về chi phí cho quá trình này. Cô cho biết nếu trước đây từng chi khoảng 20 triệu won cho việc chỉnh sửa ngoại hình thì quá trình phục hồi về diện mạo tự nhiên có thể tốn tới 200 triệu won.

Hwang Jung Eum nói về việc phẫu thuật thẩm mỹ.

Những chia sẻ thẳng thắn của Hwang Jung Eum nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Thay vì né tránh những bình luận về ngoại hình, nữ diễn viên lựa chọn trực tiếp nói về quá trình thay đổi diện mạo và mong muốn tìm lại hình ảnh tự nhiên mà cô cảm thấy phù hợp với bản thân.

Hwang Jung Eum bắt đầu được khán giả chú ý mạnh mẽ sau vai Kim Jung Eum trong Gia Đình Là Số 1 năm 2009. Sau đó, cô tiếp tục khẳng định tên tuổi qua Bí mật, Kill Me, Heal Me và She Was Pretty, từng bước trở thành một trong những nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc.