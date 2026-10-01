Hồng Đào gặp khó trước Steven Nguyễn

Đường đua phòng vé đang cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa Lên Hương của Hồng Đào và Trại Buôn Người do Steven Nguyễn đóng chính. Trong khi tác phẩm do Hồng Đào đóng chính đang đạt doanh thu 91 tỷ đồng nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại, phim của Steven Nguyễn dù ra mắt sau đã gần chạm mốc 150 tỷ đồng.

Lên Hương từng có những bước tiến khá nhanh trong giai đoạn đầu công chiếu. Bộ phim lần lượt vượt qua các cột mốc doanh thu 40 tỷ, 50 tỷ, 70 tỷ rồi tiếp tục tiến lên hơn 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, càng về sau, tốc độ tích lũy doanh thu của tác phẩm có dấu hiệu chậm hơn. Hiện phim đang hướng đến mốc 100 tỷ đồng nhưng hành trình chạm cột mốc này không còn diễn ra nhanh như thời điểm ban đầu.

Lên Hương đánh dấu sự trở lại của Hồng Đào trên màn ảnh rộng.

Trong tác phẩm của đạo diễn Khương Ngọc, Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi. Nhân vật là một trong những tuyến quan trọng của câu chuyện, giúp nữ diễn viên tiếp tục có cơ hội thể hiện màu sắc diễn xuất quen thuộc nhưng vẫn có những nét riêng. Sự xuất hiện của Hồng Đào cũng là một trong những điểm được chú ý khi Lên Hương ra rạp.

Thế nhưng, xét về diễn biến doanh thu hiện tại, Hồng Đào đang đứng trước một thử thách đáng chú ý khi Trại Buôn Người xuất hiện trên đường đua. Bộ phim ra mắt sau Lên Hương nhưng lại đang có tốc độ tăng doanh thu nổi bật hơn. Tác phẩm hiện đã tiến gần mốc 150 tỷ đồng, tức cao hơn đáng kể so với cột mốc mà Lên Hương đang hướng tới.

Doanh thu hiện tại của Lên Hương và Trại Buôn Người. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ở phía đối diện, Steven Nguyễn đang giữ vai trò trung tâm trong Trại Buôn Người. Nam diễn viên vào vai Ny, nhân vật bắt đầu hành trình tìm kiếm em gái rồi bị cuốn vào những biến cố liên quan đến đường dây buôn người. Câu chuyện của Ny trở thành trục chính dẫn dắt diễn biến bộ phim, đồng thời đưa Steven Nguyễn vào vị trí xuyên suốt tác phẩm.

Điểm đáng chú ý nằm ở thời điểm phát hành. Lên Hương có lợi thế ra rạp trước, nhưng sau khi Trại Buôn Người xuất hiện, bộ phim của Hồng Đào không còn duy trì được tốc độ tăng trưởng doanh thu như giai đoạn đầu. Ngược lại, tác phẩm của Steven Nguyễn liên tục tiến qua các cột mốc mới và hiện đã ở rất gần 150 tỷ đồng.

Khoảng cách này khiến cuộc đua giữa hai diễn viên chính trên bảng doanh thu trở thành một diễn biến đáng chú ý của phòng vé. Hồng Đào đang cùng Lên Hương hướng tới cột mốc 100 tỷ đồng, trong khi Steven Nguyễn và Trại Buôn Người đã tiến đến một cột mốc cao hơn.

Trại Buôn Người đánh dấu sự trở lại thành công của Steven Nguyễn sau Mưa Đỏ.

Dù vậy, Lên Hương vẫn còn thời gian để tiếp tục tích lũy doanh thu, còn Trại Buôn Người cũng chưa dừng lại ở con số hiện tại. Vì thế, những ngày chiếu tiếp theo sẽ quyết định khoảng cách cuối cùng giữa hai tác phẩm, trong bối cảnh Hồng Đào và Steven Nguyễn cùng có phim giữ vị trí đáng chú ý tại phòng vé.