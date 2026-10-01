Diễn viên Việt Anh đi du lịch Thái Lan cùng bạn gái kém 7 tuổi và hội bạn thân

Quỳnh Nga và NSƯT Việt Anh tiếp tục đồng hành trong chuyến đi Thái Lan. Trên trang cá nhân, cả hai lần lượt chia sẻ những hình ảnh đậm chất bản địa và hết sức gắn bó. Quỳnh Nga gây chú ý với diện mạo trẻ trung, nổi bật.

Trong khi đó, Việt Anh tiếp tục xuất hiện đầy phong độ. Những hình ảnh được đăng tải nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả và đồng nghiệp, cho thấy cặp sao đã hoàn toàn thoải mái khi chia sẻ công khai những khoảnh khắc tình tứ cùng nhau.

Đây là chuyến du lịch thứ 2 của cặp đôi từ khi công khai.

Quỳnh Nga và Việt Anh diện trang phục truyền thống Thái Lan, nữ diễn viên nổi bật với vẻ ngoài duyên dáng, thanh lịch và thả dáng giữa không gian cổ kính của ngôi đền, khoe thần thái nhẹ nhàng. Việt Anh lại tiếp tục mang đến hình ảnh nam tính, phong độ.

2 diễn viên khoe nhan sắc tuổi 8x trong bộ trang phục truyền thống của Thái Lan.

Đồng hành với diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga trong chuyến du lịch Thái Lan còn có hội bạn thân gồm: Vợ chồng MC Vân Hugo, diễn viên Lã Thanh Huyền, MC Thái Dũng, diễn viên Quỳnh Kool...

Diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga cùng hội bạn thân.

Trước khi trở thành một cặp đôi công khai, Quỳnh Nga và Việt Anh đã có nhiều năm thân thiết. Tin đồn tình cảm giữa hai người bắt đầu rộ lên từ năm 2019, thời điểm cả hai cùng trải qua đổ vỡ hôn nhân và đóng chung phim Sinh tử. Những cảnh diễn ăn ý cùng việc thường xuyên xuất hiện bên nhau ngoài đời khiến cả hai nhiều lần được khán giả “đẩy thuyền”. Tuy nhiên, trong nhiều năm, họ đều khẳng định chỉ là bạn bè, đồng nghiệp và thành viên trong cùng nhóm bạn thân nổi tiếng.

Tháng 7/2026, Quỳnh Nga và Việt Anh đồng loạt đăng video ghi lại những khoảnh khắc tình cảm trong chuyến đi tại Nga. Theo đó, Việt Anh liên tục chụp ảnh, chăm sóc bạn gái kém 7 tuổi Quỳnh Nga giữa khung cảnh lãng mạn. Ngày 16/7, nam diễn viên chính thức xác nhận cả hai đang yêu nhau và cho biết họ đã có khoảng 1 năm gắn bó.

Việt Anh và Quỳnh Nga không ngại tình tứ trong bộ ảnh trước đây:

Sau khi công khai, họ không còn né tránh những khoảnh khắc chung, cặp sao cùng nhau chụp những bộ ảnh và đăng tải những dòng trạng thái hết sức ngọt ngào, và gần đây nhất là khoảnh khắc tổ chức sinh nhật ấm áp cùng nhóm bạn khiến nhiều khán giả thích thú.

Ảnh, clip: FBNV