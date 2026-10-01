Đạo diễn 'Trại buôn người' cầu xin

Những ngày gần đây, một số phân đoạn của Trại buôn người được khán giả quay lại trong rạp rồi chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Có clip ghi lại khá rõ diễn biến, tình tiết của tác phẩm, gây lo ngại về việc tiết lộ nội dung khi phim vẫn đang trong thời gian phát hành.

Trước tình trạng này, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh lên tiếng, cho biết ê-kíp trân trọng sự quan tâm, chia sẻ của người xem dành cho Trại buôn người. Song việc phát tán những phân đoạn chứa nhiều nội dung có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của những khán giả chưa ra rạp.

“Thật may mắn khi bộ phim đang được các bạn thương yêu và ủng hộ, chia sẻ rất nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Nhưng tôi chỉ xin là đừng quay nội dung quá dài hoặc chia sẻ những clip quá rõ về toàn bộ nội dung phim. Làm như vậy các khán giả sau sẽ mất đi sự trải nghiệm tốt nhất, mà còn chết cả doanh nghiệp nữa”, đạo diễn chia sẻ.

Ở phần cuối bài viết, nam đạo diễn thừa nhận tác phẩm vẫn còn những hạn chế, thiếu sót và mong nhận được sự thông cảm từ người xem. “Tôi sẽ cố hoàn thiện bản thân ở các dự án tiếp theo”, anh viết.

Trại buôn người tạo sức hút tại phòng vé, song chất lượng tác phẩm vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Tình trạng phim đang chiếu rạp bị quay lén rồi phát tán trên mạng xã hội từng xảy ra với nhiều tác phẩm Việt. Gần đây nhất, Thỏ ơi!! của Trấn Thành bị đăng tải hàng loạt phân đoạn lên TikTok khi phim vẫn đang công chiếu, trong đó có những tình tiết quan trọng. Trấn Thành sau đó lên tiếng kêu gọi khán giả ngừng quay, chia sẻ nội dung phim để tránh ảnh hưởng trải nghiệm của những người chưa ra rạp.

Trước đó, Mưa đỏ cũng gặp tình trạng nhiều phân đoạn được khán giả quay lại trong rạp và chia sẻ lên mạng khi phim đang tạo sức hút tại phòng vé. Đạo diễn Đặng Thái Huyền khi ấy phải lên tiếng đề nghị người xem không quay, đăng những cảnh quan trọng, tránh làm lộ nội dung.

Trở lại với Trại buôn người, phim khởi chiếu từ ngày 25/9 và nhanh chóng dẫn đầu phòng vé Việt. Tác phẩm đánh dấu lần đầu Toni Dương Bảo Anh đảm nhận vai trò đạo diễn phim điện ảnh. Phim có Steven Nguyễn đóng chính, xoay quanh những nạn nhân bị dụ dỗ bởi lời mời “việc nhẹ, lương cao” rồi rơi vào đường dây lừa đảo, buôn người xuyên biên giới. Bên cạnh hiệu ứng phòng vé, phim cũng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều về chất lượng, kịch bản.