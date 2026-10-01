Rihanna chiếm trọn spotlight tại Paris Fashion Week

Theo Vogue, Rihanna tham dự show diễn bộ sưu tập Xuân 2027 của Matières Fécales trong ngày đầu tiên của Paris Fashion Week. Nữ ca sĩ xuất hiện khá muộn, khiến chương trình bắt đầu trễ khoảng một giờ. Tuy nhiên, màn xuất hiện của cô nhanh chóng trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện.

Lấy cảm hứng từ câu nói nổi tiếng trong The Princess Diaries, "Một nữ hoàng không bao giờ đến muộn, mọi người chỉ đơn giản là đến quá sớm", sự xuất hiện của Rihanna tại Paris Fashion Week tiếp tục cho thấy sức hút của một ngôi sao hàng đầu trong lĩnh vực thời trang.

Rihanna trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại show diễn Matières Fécales thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week, thu hút sự quan tâm với diện mạo nổi bật. Ảnh: Getty Images

Tại sự kiện, Rihanna lựa chọn bộ trang phục hai mảnh được làm từ chất liệu tua rua ánh kim màu vàng. Những dải tua rua phủ kín thiết kế, tạo hiệu ứng lấp lánh khi nữ ca sĩ xuất hiện.

Phần áo có tay dài với phom dáng ấn tượng, phần eo peplum và đường cổ khoét sâu. Bên trong, Rihanna diện áo ngực màu đen xuyên thấu, tạo sự tương phản với sắc vàng của bộ trang phục.

Thiết kế chân váy đi kèm có độ dài đến mắt cá chân, tiếp tục sử dụng chất liệu ánh kim phủ tua rua. Tổng thể tạo hiệu ứng bắt sáng mạnh, khiến Rihanna nổi bật ngay khi xuất hiện tại show diễn.

Bên cạnh trang phục, đôi giày của người sáng lập Fenty cũng thu hút sự chú ý. Rihanna lựa chọn giày Christian Louboutin màu đen. Nhìn từ phía trước, thiết kế mang dáng dấp của một đôi giày cao gót mũi nhọn cổ điển. Tuy nhiên, phần gót cong mềm phía sau tạo điểm nhấn khác biệt cho thiết kế.

Nữ ca sĩ tiếp tục phối đôi giày với túi xách bằng da bóng màu đen. Một chiếc vòng cổ màu vàng được sử dụng để hoàn thiện tổng thể trang phục.

Rihanna lựa chọn bộ trang phục hai mảnh được làm từ chất liệu tua rua ánh kim màu vàng. Ảnh: Getty Images

Ở phần trang điểm, Rihanna tạo điểm nhấn bằng màu đỏ nổi bật. Cô kẻ phần mi dưới bằng sắc đỏ tương đồng với màu sơn móng tay, tạo sự liên kết giữa các chi tiết trong diện mạo.

Màn xuất hiện tại show Matières Fécales một lần nữa đưa Rihanna trở thành tâm điểm tại Paris Fashion Week. Với bộ trang phục ánh kim nổi bật cùng cách phối phụ kiện tương phản, nữ ca sĩ thu hút sự chú ý ngay trong ngày đầu tiên của tuần lễ thời trang.