Hồng Đào tuyên bố điều không ngờ về Hồng Vân

Trong một talkshow, khi được MC đề cập đến lần đóng phim điện ảnh chung với NSND Hồng Vân, Hồng Đào dành nhiều lời khen cho người bạn thân. Nữ nghệ sĩ cho biết Lên Hương là tác phẩm khiến cô đặc biệt ấn tượng với màn thể hiện của Hồng Vân, nhất là ở khả năng tạo tiếng cười qua nhân vật.

Hồng Đào chia sẻ: "Phim này phải nói là cái sự duyên dáng đến đỉnh cao của Hồng Vân. Khi mà vô để duyệt phim là phải ngạc nhiên luôn đó". Theo nữ nghệ sĩ, sự duyên dáng của Hồng Vân không chỉ thể hiện trên phim trường mà còn tạo phản ứng trực tiếp với những người có mặt trong quá trình làm phim.

Hồng Đào kể thêm, mỗi khi Hồng Vân bước ra set quay để thực hiện cảnh diễn, cô nhiều lần bật cười đến chảy nước mắt. Lời kể này phần nào cho thấy sự ăn ý giữa hai nghệ sĩ, đồng thời hé lộ những khoảnh khắc hài hước phía sau quá trình thực hiện Lên Hương.

Màn kết hợp của Hồng Đào và Hồng Vân trong Lên Hương nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Những chia sẻ của Hồng Đào nhận được sự quan tâm từ khán giả. Một số người thích thú trước việc hai nghệ sĩ thân thiết ngoài đời nhưng lại có màn tương tác đối lập trên màn ảnh. Có khán giả nhắc đến sự duyên dáng vốn là điểm mạnh của Hồng Vân, trong khi người khác cho rằng lời kể của Hồng Đào khiến họ tò mò hơn về những phân cảnh của nữ nghệ sĩ trong phim.

Bên cạnh đó, tình bạn lâu năm giữa Hồng Đào và Hồng Vân cũng được khán giả nhắc lại. Cả hai từng nhiều lần đồng hành trong công việc nghệ thuật và có sự hiểu ý nhất định khi diễn cùng nhau. Với Lên Hương, mối quan hệ thân thiết ngoài đời lại được đặt trong một câu chuyện mà hai nhân vật có nhiều khác biệt.

Lên Hương là phim tâm lý - gia đình do Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đồng đạo diễn, xoay quanh tình thân, tiền bạc và công việc dịch vụ tang lễ. Nhân vật trung tâm là Tâm (Võ Tấn Phát), một chàng trai có hoàn cảnh khó khăn, tìm cách kiếm tiền để lo cho mẹ. Công việc đưa Tâm đến với trại hòm của bà Mũi, từ đó mở ra nhiều tình huống đan xen giữa yếu tố hài hước và những câu chuyện gia đình.

Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi.

Trong phim, Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi, chủ một trại hòm đang gặp khó khăn vì vắng khách. Sau những biến cố trong cuộc sống, nhân vật trở nên cứng cỏi, khép kín và có phần gai góc. Trong khi đó, NSND Hồng Vân vào vai bà Sáu Vàng, một phụ nữ kinh doanh vịt quay và dành nhiều sự quan tâm cho con trai.

Hai nhân vật của Hồng Đào và Hồng Vân có những màn tương tác tạo nên một tuyến câu chuyện riêng trong phim. Nếu bà Mũi gắn với công việc tại trại hòm và những biến cố trong cuộc sống, bà Sáu Vàng lại được xây dựng với tính cách nhiều lo lắng, đặc biệt trước các vấn đề liên quan đến con.

Sự đối lập giữa hai nhân vật càng đáng chú ý khi Hồng Đào và Hồng Vân vốn là những người bạn thân ngoài đời. Chính sự khác biệt giữa mối quan hệ thực tế và hình ảnh trên màn ảnh tạo thêm màu sắc cho lần hợp tác này.

NSND Hồng Vân vào vai bà Sáu Vàng.

Sau gần 3 tuần ra rạp, Lên Hương đã vượt mốc 91 tỷ đồng doanh thu. Bộ phim cũng được gắn nhãn "siêu phẩm" trên MoMo, với điểm đánh giá 9,3/10. Những con số này cho thấy tác phẩm đang duy trì sức hút tốt trong thời gian trình chiếu.

Màn kết hợp của Hồng Đào và Hồng Vân cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Lời khen Hồng Đào dành cho người bạn thân phần nào cho thấy sự thoải mái, ăn ý của cả hai khi làm việc chung, đồng thời hé lộ những khoảnh khắc thú vị phía sau màn ảnh.