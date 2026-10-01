Nhan sắc gây thương nhớ của nữ diễn viên phim giờ vàng

Nguyễn Thị Trinh (SN 2005, thường gọi là Nguyễn Trinh) là gương mặt mới toanh trên truyền hình. Nữ diễn viên chạm ngõ màn ảnh với vai Ly "Nghệ" trong phim Mùa hè năm ấy phát sóng trên VTV3.

Tạo hình vai Ly của Nguyễn Thị Trinh.

Trong phim Mùa hè năm ấy, Ly là cô học sinh có tính cách hướng ngoại, năng động, giàu cảm xúc và thường là người khuấy động không khí. Nhân vật này cũng tạo cơ hội để Nguyễn Trinh thể hiện một màu sắc khác với tính cách trưởng thành của cô ngoài đời.

Trước khi được khán giả truyền hình biết đến qua Mùa hè năm ấy, Nguyễn Trinh từng gây chú ý tại các cuộc thi sắc đẹp. Cô từng giành danh hiệu Á khôi Người đẹp Đền Cuông và mới đây xuất hiện tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hiện tại, Nguyễn Trinh là sinh viên chuyên ngành Diễn viên tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô cũng là người mẫu ảnh với thân hình cân đối, chiều cao nổi bật 1,71m.

Với Nguyễn Trinh, hành trình đến với Mùa hè năm ấy bắt đầu từ buổi casting (thử vai). Cô phải trải qua 3 vòng tuyển chọn, liên tục tìm hiểu nhân vật và điều chỉnh cách thể hiện trước ê-kíp. Đây cũng là lần đầu nữ diễn viên tham gia một bộ phim truyền hình giờ vàng nên không tránh khỏi áp lực.

"Tôi nghĩ mình có may mắn, nhưng bên cạnh đó cũng là kết quả của sự cố gắng và nghiêm túc trong quá trình casting. Tôi rất biết ơn vì được trao cơ hội và luôn cố gắng hết mình để xứng đáng với sự tin tưởng của đoàn phim", Nguyễn Trinh chia sẻ.

Ở nhân vật Ly, Nguyễn Trinh thích nhất nguồn năng lượng tươi sáng, cởi mở và giàu cảm xúc của một cô gái tuổi học trò. Ly chủ động trong các mối quan hệ, luôn thể hiện rõ suy nghĩ và cảm xúc, trái ngược với Nguyễn Trinh ngoài đời. Tuy nhiên, chính sự khác biệt này lại là chất liệu thú vị để cô hóa thân.

"Tôi tìm hiểu tâm lý, hoàn cảnh của Ly và cố gắng đặt mình vào từng tình huống của nhân vật để hiểu vì sao cô ấy lại hành động và cảm xúc như vậy. Với tôi, điều quan trọng nhất là không cố diễn, mà phải thực sự hiểu Ly để nhân vật trở nên tự nhiên nhất", nữ diễn viên chia sẻ với báo Thanh Niên.

Vì đây là vai diễn đầu tiên trên màn ảnh nhỏ nên Nguyễn Trinh thừa nhận bản thân không tránh khỏi áp lực. Khi dự án lên sóng, nữ diễn viên hồi hộp chờ đợi phản hồi của khán giả.

Cô kể: "Tôi đọc cả những lời khen lẫn những góp ý và coi đó đều là những trải nghiệm rất quý. Những phản hồi tích cực là động lực, còn những điểm chưa tốt giúp tôi nhìn lại và biết mình cần cố gắng ở đâu. Tôi cũng tự nhắc mình rằng đây mới chỉ là bước đầu tiên, nên thay vì quá áp lực phải hoàn hảo, tôi muốn học hỏi và tiến bộ qua từng vai diễn".

Được nhận xét sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Nguyễn Thị Trinh xem đây là một lợi thế, giúp được mọi người chú ý. Tuy nhiên cô cho rằng nếu chỉ có ngoại hình thì sẽ khó đi đường dài với công việc diễn xuất. Từ suy nghĩ đó, Nguyễn Thị Trinh nhắc nhở bản thân không ngừng trau dồi khả năng và tạo cho mình một dấu ấn riêng. "Tôi muốn ngoại hình có thể là lý do để khán giả biết đến, nhưng diễn xuất và năng lực mới là điều khiến họ nhớ về mình lâu hơn", cô chia sẻ.

Nói về chuyện thử sức ở cuộc thi nhan sắc, Nguyễn Thị Trinh cho rằng đây là một trải nghiệm thú vị, giúp cô có thêm cơ hội khám phá bản thân. "Không chỉ là câu chuyện về ngoại hình, những cuộc thi như vậy còn đòi hỏi sự tự tin, khả năng giao tiếp và bản lĩnh khi đứng trước đám đông. Những trải nghiệm đó cũng hỗ trợ cho tôi khá nhiều khi bước vào công việc diễn xuất, đặc biệt là sự tự tin trước ống kính. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn mỗi lĩnh vực mình tham gia đều có sự nghiêm túc riêng và không muốn bản thân bị giới hạn trong hình ảnh của một người đẹp", cô bộc bạch.

Với Nguyễn Trinh, Mùa hè năm ấy không chỉ là một bộ phim mà còn là cột mốc đầu tiên trên hành trình diễn xuất. Đây là lần đầu cô được đứng trước máy quay với tư cách một diễn viên và cũng là lần đầu được khán giả đón nhận qua một nhân vật.

Mục tiêu của nữ diễn viên không chỉ dừng ở hình ảnh một gương mặt trẻ triển vọng. Cô muốn khán giả nhớ đến mình trước hết với tư cách một diễn viên có thực lực. "Tôi muốn những vai diễn sau này sẽ khiến khán giả thấy Nguyễn Trinh có khả năng biến hóa và đi đường dài với nghề", nữ diễn viên bộc bạch.