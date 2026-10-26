Vinicius cười nhạo Barcelona

Vinicius chế giễu Barcelona sau El Clasico.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Vinicius theo dõi trận đấu từ bên ngoài sân vận động. Ngay sau khi Real Madrid giành chiến thắng nhờ bàn quyết định của Kylian Mbappe ở phút 87, ngôi sao 25 tuổi đăng 4 biểu tượng mặt cười lên mạng xã hội.

Động thái được xem là lời mỉa mai nhắm đến những chuyên gia và bình luận viên từng dự đoán Barcelona sẽ giành chiến thắng trong cuộc đối đầu được chờ đợi nhất vòng đấu.

Vinicius vắng mặt ở El Clasico do án treo giò 4 trận, xuất phát từ hành vi bị đánh giá là thiếu kiềm chế với Nathan Saliba trong trận Real Madrid thắng Villarreal 1-0 hôm 10/10. Tiền đạo người Brazil hiện còn phải chấp hành thêm hai trận treo giò trước khi đủ điều kiện trở lại thi đấu.

Tuy nhiên, quãng thời gian vắng mặt có thể khiến vị trí của Vinicius tại Real Madrid trở thành dấu hỏi. Phong độ nổi bật của Yan Diomande được cho là sẽ làm gia tăng sự cạnh tranh ở hành lang cánh. HLV Jose Mourinho sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào Vinicius trong đội hình xuất phát hay sử dụng anh như phương án tạo đột biến từ ghế dự bị vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

Tại Camp Nou, Real Madrid mở tỷ số trong hiệp một, nhưng Raphinha đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 61. Khi thế trận tưởng chừng sẽ khép lại với kết quả hòa, Mbappe tỏa sáng đúng lúc, giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành trọn ba điểm.

Chiến thắng mang ý nghĩa quan trọng với Real Madrid khi họ thu hẹp khoảng cách với Barcelona xuống còn 3 điểm trên bảng xếp hạng La Liga. Đối với đội bóng xứ Catalonia, đây là thất bại thứ hai chỉ trong vòng một tuần, sau trận thua Paris Saint-Germain tại Champions League.