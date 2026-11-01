Lào Cai khép lại Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2026

Với phương châm “Thể thao Lào Cai: Kết nối cộng đồng - Phát huy sức mạnh - Khát vọng vươn cao”, Đại hội được tổ chức với nhiều hoạt động trọng tâm, trong đó có lễ dâng hương, rước đuốc truyền thống, khai mạc và các môn thi đấu. Lễ khai mạc được tổ chức trang trọng, quy mô, với sự tham gia của trên 3.000 đại biểu, vận động viên và Nhân dân; chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thu hút đông đảo khán giả theo dõi, cổ vũ.

Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích cao. Ảnh: laocai.gov.vn

Điểm nhấn của Đại hội là chương trình diễu hành biểu dương lực lượng và chương trình nghệ thuật “Thể thao Lào Cai: Khơi nguồn sức mạnh - Thắp sáng tương lai”, góp phần tái hiện truyền thống văn hóa, sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn lên của các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Đại hội tổ chức 18 môn thể thao qua 2 giai đoạn, thu hút 2.439 vận động viên đến từ các cụm xã, phường và cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh tham gia. Các nội dung thi đấu được triển khai theo đúng kế hoạch, điều lệ; công tác trọng tài bảo đảm khách quan, công tâm. Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, thể hiện sự tiến bộ về chuyên môn, thể lực và bản lĩnh thi đấu.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức Đại hội. Ảnh: laocai.gov.vn

Kết thúc Đại hội, Ban Tổ chức trao 169 Huy chương Vàng, 168 Huy chương Bạc và 239 Huy chương Đồng cho các vận động viên, đội tuyển đạt thành tích xuất sắc. Ở nội dung xếp hạng toàn đoàn, giải Nhất thuộc về đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo; giải Nhì thuộc về đoàn cụm phường Cam Đường; giải Ba thuộc về đoàn cụm phường Yên Bái.

Cùng với Đại hội cấp tỉnh, phong trào thể dục thể thao tại cơ sở cũng ghi nhận kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 99/99 xã, phường hoàn thành tổ chức Đại hội Thể dục thể thao, đạt tỷ lệ 100%. Các hoạt động được tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia.

Thông qua các hoạt động thi đấu ở cơ sở, nhiều vận động viên có thành tích tốt được phát hiện, tuyển chọn, bổ sung lực lượng tham gia Đại hội cấp tỉnh. Qua đó, phong trào rèn luyện thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được thúc đẩy, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các địa phương và cộng đồng các dân tộc.

Ban Tổ chức trao giải môn bóng chuyền da nam: Giải Nhất thuộc về cụm xã Lục Yên, giải Nhì thuộc về đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng giải Ba thuộc về cụm liên phường Yên Bái và cụm xã Văn Chấn. Ảnh: laocai.gov.vn

Sau Đại hội, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục rà soát, tuyển chọn và tập trung huấn luyện những vận động viên có trình độ chuyên môn tốt, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại TPHCM, phấn đấu đạt thành tích cao, góp phần nâng cao vị thế thể thao địa phương.

Tại lễ bế mạc và trao giải Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I năm 2026 diễn ra chiều 31/10, 9 vận động viên tiêu biểu cùng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức Đại hội được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.