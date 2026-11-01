Vòng 6 V.League 2026/27: Công an TPHCM hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp

Công an TP.HCM đang có màn khởi đầu đầy tích cực tại V.League 2026/27. Sau 5 vòng đấu, đội bóng của HLV Arthur Diles giành được 10 điểm với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại, qua đó tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, những chiến thắng của Công an TP.HCM đều đến trước các đối thủ được đánh giá cao như Hà Nội FC, Thể Công Viettel và Ninh Bình. Ở vòng đấu gần nhất, đội bóng ngành công an tiếp tục tạo dấu ấn khi đánh bại Ninh Bình với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách. Trước đó, họ cũng vượt qua Thể Công Viettel với tỷ số tương tự.

Công an TP.HCM và SHB Đà Nẵng từng cầm hòa nhau ở vòng 23 V.League 2025/26 trên sân Bình Dương. Ảnh: VPF

Sau 5 vòng đấu, hàng phòng ngự đang là điểm sáng trong lối chơi của Công an TP.HCM khi mới chỉ để thủng lưới 3 bàn. Thủ môn Patrik Lê Giang cùng các hậu vệ đang duy trì sự ổn định, góp phần giúp đội bóng có được những kết quả tích cực. Trên hàng công, những cái tên như Nguyễn Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức và Jason Cummings tiếp tục là các nhân tố đáng chú ý.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đang có phong độ thiếu ổn định ở giai đoạn đầu mùa giải. Sau 5 vòng đấu, đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn giành được 6 điểm với 2 chiến thắng và 3 thất bại, tạm đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, ở vòng trước, SHB Đà Nẵng tạo bất ngờ khi đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 1-0 ngay trên sân nhà.

Về tình hình lực lượng, cả Công an TP.HCM và SHB Đà Nẵng đều có đầy đủ nhân sự cho cuộc đối đầu này. Đây là điều kiện để hai HLV có thể lựa chọn những phương án tốt nhất về đội hình trước vòng đấu thứ 6.

Trong khi đó, Công an TP.HCM đang chiếm ưu thế rõ rệt về thành tích đối đầu trước SHB Đà Nẵng. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, đội bóng ngành Công an giành được 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Chính vì vậy, cùng với ưu thế sân nhà, Công an TP.HCM sẽ quyết tâm giành trọn 3 điểm trong trận đấu tối nay, song chắc chắn đội khách SHB Đà Nẵng sẽ không để họ dễ dàng đạt được mục tiêu này.

Đội hình dự kiến

Công an TP.HCM: Patrik Lê Giang, Quang Hùng, Quang Kiệt, Gia Bảo, Minh Trọng, Quốc Cường, Quốc Gia, Aldair Ferreira, Williams Minh Hoàng, Jason Cummings, Olaha Mạnh Đức.

SHB Đà Nẵng: Đỗ Sỹ Huy, Hồng Phúc, Ngọc Hải, Ngọc Hiệp, Việt Hoàng, Vũ Văn Sơn, Bryan Ly, Joel Pissano, Yvo Calleros, Ivan Saponjic, Kalvin Lương.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 6 V.League 2026/27

BXH V.League 2026/27

Phong độ gần đây của Công an TP.HCM

Phong độ gần đây của SHB Đà Nẵng

Thành tích đối đầu hai đội