HLV Michael Carrick khẳng định vẫn dẫn dắt Manchester United sau 9 trận không thắng

MU nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 9 sau thất bại trước Chelsea. (Nguồn: Getty Images)

Đây là trận thứ 9 liên tiếp MU không giành chiến thắng, nối dài chuỗi thành tích tệ nhất của đội bóng kể từ năm 1988.

MU chơi tốt trong hiệp một nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Sau khi Morgan Rogers mở tỷ số cho Chelsea, đội khách đánh mất thế trận. Tình hình càng khó khăn khi Lisandro Martínez nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Wesley Fofana, dẫn đến quả phạt đền để Cole Palmer ấn định chiến thắng 2-0.

HLV Michael Carrick thừa nhận bàn thua đầu tiên và chiếc thẻ đỏ của Martínez đã ảnh hưởng lớn đến trận đấu, nhưng không chỉ trích trung vệ người Argentina.

“Bàn thua thứ hai và việc mất người ở thời điểm đó đã tác động rất lớn đến cục diện”, nhà cầm quân người Anh nói.

Trước nguy cơ MU rơi xuống nhóm xuống hạng, HLV Michael Carrick cho rằng đội bóng cần tập trung vào việc giành chiến thắng thay vì lo lắng về vị trí trên bảng xếp hạng.

“Chúng tôi phải tiến lên phía trước và giành chiến thắng. Đơn giản là vậy”, ông nói.

Trong khi đó, Chelsea vươn lên vị trí thứ tư sau chiến thắng trước MU, qua đó lấy lại tinh thần sau thất bại trước Tottenham tại Ngoại hạng Anh và trận thua Liverpool trên chấm luân lưu ở Cúp Liên đoàn Anh.

HLV Xabi Alonso đánh giá cao màn trình diễn của các học trò trong hiệp hai, đồng thời dành lời khen cho Estêvão Willian. Cầu thủ chạy cánh người Brazil có lần đầu tiên đá chính tại Ngoại hạng Anh mùa này và thi đấu nổi bật.

HLV Chelsea cho biết Estêvão đã tận dụng cơ hội để chứng minh khả năng và cho thấy bản thân sẵn sàng được trao thêm thời gian thi đấu.

(theo The Guardian)