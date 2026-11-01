Các đại gia Trung Đông ồ ạt tiếp cận MU

MU có thể đổi chủ trong tương lai? Ảnh: Reuters.

Theo nhà báo Ben Jacobs, MU đã nhận được hàng loạt liên hệ thăm dò từ các nhà đầu tư tiềm năng tại Saudi Arabia, Bahrain và UAE trong suốt 12 tháng qua. Dù sự quan tâm này không đến từ Hoàng thân Sheikh Jassim, dòng tiền vùng Vịnh vẫn đang âm thầm dòm ngó đội chủ sân Old Trafford.

Mức độ tiếp cận từ các nhóm đầu tư kể trên có sự phân hóa rõ rệt. Sự quan tâm từ Saudi Arabia chỉ mang tính chất chung chung khi một số nhà đầu tư tư nhân cân nhắc việc gom vốn cùng nhau. Nhóm từ Bahrain cũng mới dừng ở mức thăm dò, trong khi các đối tác đến từ UAE có những bước tiến cụ thể và phát triển hơn, dù chưa chính thức gửi đề nghị hỏi mua bằng văn bản.

Đáng chú ý, thông tin về làn sóng đầu tư mới xuất hiện giữa lúc mối quan hệ giữa Sir Jim Ratcliffe và gia đình Glazer không còn tươi đẹp. Dù tập đoàn INEOS nắm giữ cổ phần thiểu số và quyền kiểm soát mảng bóng đá, đôi bên vẫn chưa nắm rõ ý định dài hạn của nhau.

Cấu trúc thượng tầng phức tạp này hiện vẫn bị đặt dấu hỏi lớn về khả năng cùng tồn tại hiệu quả để đưa MU trở lại đỉnh cao, chưa kể những quyết định từ giới thượng tầng chưa thể khiến người hâm mộ "Quỷ đỏ" hài lòng.

Trên sân cỏ, đội chủ sân Old Trafford vừa nối dài chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường lên con số 9, sau khi để thua Chelsea với tỷ số 0-2 ở vòng 9 Premier League.

Highlights Chelsea 2-0 Manchester United Tối 31/10, Chelsea vượt qua Manchester United với tỷ số 2-0 tại vòng 9 Premier League 2026/27.