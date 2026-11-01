Ngồi dự bị ngoài sân, tuyển thủ Việt Nam vẫn nhận thẻ đỏ vì lỗi sơ đẳng

Phút 87 trong trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An tối 31/10, trọng tài chính Mai Xuân Hùng rút thẻ đỏ trực tiếp với trung vệ Adou Minh (CLB Công an Hà Nội). Thực tế, tuyển thủ Việt Nam đang đóng vai trò cầu thủ dự bị.

Adou Minh nhận thẻ đỏ vì lỗi có phần sơ đẳng. Khi tiền vệ Joseph Onoja (Sông Lam Nghệ An) chưa thực hiện quả đá phạt lên, Adou Minh ở ngoài sân nhưng tự ý chạy vào trong sân và có những tác động nhất định khi đối phương đang giữ bóng trong sân.

Cả Onoja và trợ lý trọng tài đều thông tin cho trọng tài chính Mai Xuân Hùng, ngay lập tức Adou Minh bị truất quyền thi đấu. Cầu thủ này buộc phải vào khu vực kỹ thuật dọn đồ và rời khỏi sân dù chỉ còn ít phút nữa là trận đấu kết thúc.

Adou Minh nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Theo điều 12, Luật bóng đá do Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) ban hành, cầu thủ, cầu thủ dự bị hoặc cầu thủ đã được thay ra mà vào sân khi không được sự cho phép của trọng tài và làm ảnh hưởng tới trận đấu hoặc cầu thủ đối phương thì sẽ bị truất quyền thi đấu.

Adou Minh đã vào sân khi trọng tài chính không cho phép, ảnh hưởng đến việc đưa bóng vào cuộc và tác động đến Onoja nên việc anh bị thẻ đỏ là chuẩn xác. Như vậy, Adou Minh tiếp tục vắng mặt trong 2 trận đấu tiếp theo của CLB Công an Hà Nội tại V.League. Anh cần tập trung cho giai đoạn tiếp theo ở Cúp C1 châu Á.

CLB Công an Hà Nội đang gặp khó khăn ở V.League khi thua Hà Nội FC, hòa Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An ở 3 vòng đấu gần nhất. Kết quả này chưa thể đảm bảo mục tiêu đua vô địch của đội bóng. Nhưng ở đấu trường AFC Champions League Elite, CLB Công an Hà Nội chơi thăng hoa với chiến thắng 3-2 trước Shanghai Port (Trung Quốc).