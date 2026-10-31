Giá xăng đồng loạt giảm trong đêm, có loại giảm 1.804 đồng/lít

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng phổ biến trên thị trường từ 0h ngày 1/11.

Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 24.223 đồng/lít, giảm 1.804 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III được điều chỉnh về 24.159 đồng/lít, giảm 1.575 đồng/lít.

Giá xăng đồng loạt giảm sau khi Chính phủ hạ thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng này về 0. Ảnh: Nam Khánh

Cách đây ít phút, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 45/2026/NQ-CP quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực từ 1/7, thuế suất với xăng thông thường là 10%, xăng E5 là 8% và E10 là 7%.

Trước đó, thuế tiêu thụ đặc biệt với các loại xăng cũng được giảm về 0% từ cuối tháng 3 đến hết tháng 6/2026 nhằm hỗ trợ bình ổn thị trường.

Tại kỳ điều hành ngày 29/10, giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 26.027 đồng/lít, tăng 666 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III được điều chỉnh lên mức tối đa 25.734 đồng/lít, tăng 521 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S cũng điều chỉnh tăng 696 đồng/lít, lên mức không cao hơn 30.246 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 223 đồng/kg, lên mức tối đa 23.596 đồng/kg.