Lặn Việt Nam giành 92 Huy chương Vàng, khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á

Giải Lặn vô địch và vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 29 đến 31/10 tại Trung tâm Thể thao dưới nước MBJB, thành phố Johor Bahru (Malaysia).

Đội tuyển lặn Việt Nam nhất toàn đoàn giải vô địch Đông Nam Á.

Giải đấu năm nay bao gồm hai sự kiện được tổ chức đồng thời là Giải Lặn vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 và Giải Lặn vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ nhất, quy tụ các vận động viên đến từ nhiều quốc gia trong khu vực.

Tham dự giải, Việt Nam cử lực lượng gồm 62 thành viên, trong đó có 46 vận động viên cùng các cán bộ, chuyên gia và huấn luyện viên. Đội hình quy tụ nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm như Nguyễn Thành Lộc, Lưu Nguyễn Đức Tâm, Đỗ Đình Toàn, Nguyễn Trần San San, Trần Thị Huyền Trang, Vũ Đặng Nhật Nam, Cao Thị Duyên và Nguyễn Thanh Toàn.

Trong đó, Nguyễn Thành Lộc là một trong những tuyển thủ nổi bật khi từng giành HCĐ tại giải vô địch thế giới. Sự kết hợp giữa các vận động viên dày dạn kinh nghiệm và những tài năng trẻ giúp đội tuyển Việt Nam có lực lượng thi đấu ở cả nội dung cá nhân, tiếp sức và các nhóm tuổi.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên (29/10), các tuyển thủ Việt Nam đã tạo dấu ấn mạnh mẽ khi giành tới 32 HCV, 21 HCB và 2 HCĐ. Với tổng cộng 55 huy chương chỉ sau ngày ra quân, đội tuyển Lặn Việt Nam có khởi đầu thuận lợi trong hành trình bảo vệ ngôi vị số một Đông Nam Á.

Duy trì thành tích ấn tượng trong những ngày tranh tài tiếp theo, đội tuyển Lặn Việt Nam khép lại giải đấu với tổng cộng 92 HCV, 62 HCB và 6 HCĐ, giành vị trí nhất toàn đoàn. Kết quả này không chỉ phản ánh khả năng cạnh tranh của các tuyển thủ ở cấp độ vô địch mà còn cho thấy chiều sâu lực lượng tại những nhóm tuổi trẻ.

Đáng chú ý, thành công tại Malaysia tiếp tục nối dài chuỗi thành tích nổi bật của Lặn Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tại Giải Lặn vô địch Đông Nam Á 2025 tổ chức ở Indonesia, Việt Nam cũng đứng đầu bảng tổng sắp với 31 HCV, 22 HCB và 6 HCĐ ở cấp độ vô địch. Trong khi đó, lực lượng trẻ giành thêm 24 HCV, 15 HCB và 13 HCĐ, dẫn đầu bảng xếp hạng ở giải đấu dành cho các nhóm tuổi.

Trước khi bước vào giải đấu tại Malaysia, Lặn Việt Nam còn ghi dấu ấn tại Giải vô địch Lặn trẻ châu Á 2026 diễn ra ở Trung Quốc hồi tháng 9. Các vận động viên Việt Nam xuất sắc giành 33 HCV, 31 HCB và 15 HCĐ, vượt qua chủ nhà Trung Quốc để đứng đầu bảng tổng sắp huy chương.

Những kết quả liên tiếp ở cấp độ khu vực và châu lục cho thấy hiệu quả của công tác đào tạo, huấn luyện và phát triển lực lượng kế cận của Lặn Việt Nam.

Thành tích 92 HCV tại Malaysia là sự ghi nhận cho nỗ lực của các vận động viên, ban huấn luyện, đồng thời tạo động lực để bộ môn lặn tiếp tục hướng tới những mục tiêu cao hơn trên đấu trường quốc tế.