Real Madrid 'lột xác'ngoạn mục: Trong thế giới của Mourinho

Khi Mourinho thay đổi

Real Madrid cũng thắng trận Siêu kinh điển cách đây đúng một năm, tại Bernabeu (2-1). Họ cũng chơi trên cơ Barcelona, khiến đối thủ trở nên nhỏ bé bằng nguồn năng lượng dồi dào.

Fede Valverde cũng đá hậu vệ phải. Ngay cả Camavinga cũng đóng vai trò quan trọng ngày hôm đó, khi được xếp xuất phát bên cánh phải như một bất ngờ chiến thuật.

Phản ứng của Mourinho khi Real Madrid thắng Siêu kinh điển. Ảnh: MD

Các cầu thủ và khán đài ăn mừng như vừa giành một danh hiệu, sau 4 lần đối đầu liên tiếp thất bại, trong đó có những trận thua đậm. Khi ấy, Real Madrid bỏ xa Barca 5 điểm, nhưng suốt thời gian qua, không ai phía “Los Blancos” còn nhắc đến chiến thắng đó.

Đó là một niềm vui như bóng ma, như thể chưa từng xảy ra. Đó cũng là ngày Vinicius thách thức Xabi Alonso.

Kể từ đó đến trước trận Siêu kinh điển vừa qua, Real Madrid kiếm ít hơn đối thủ 19 điểm ở La Liga (80 so với 99), còn ghế huấn luyện đã lần lượt thuộc về ba người: Alonso, Alvaro Arbeloa và Jose Mourinho.

Trong một năm dài sa sút ấy, trên sân cỏ Real Madrid từng xuất hiện một số cách bố trí đã giúp họ hưởng lợi ở trận Siêu kinh điển mới nhất: Valverde bên cánh phải; một tiền vệ sáng tạo chơi cạnh Tchouameni - Arda Guler dưới thời Alonso và Thiago Pitarch trong giai đoạn Arbeloa; cùng việc thiếu một ngôi sao tạo cân bằng cho đội.

Điều cuối cùng từng xảy ra hồi tháng Ba, khi Kylian Mbappe và Jude Bellingham vắng mặt, và giờ là án treo giò của Vinicius đang đầy phiền muộn. Vì thế, Chủ nhật vừa qua tại Camp Nou, Real Madrid không đi trên một con đường chưa từng được khai phá.

Valverde được kéo xuống đá hậu vệ phải là bước ngoặt. Ảnh: MD

Dẫu vậy, họ rời sân với cảm giác vừa tìm ra điều gì đó để bấu víu, giữa thời điểm đội bóng đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Chuyến làm khách tại Roma đánh dấu bước ngoặt trong kế hoạch mà Mourinho đang áp dụng. Đó là trận thứ 4 liên tiếp ông giao trục giữa cho Tchouameni và Valverde. Đêm ấy, ông còn đẩy lựa chọn này đến cực điểm: hai người họ cộng với 4 cầu thủ tấn công, không có Guler hay Bernardo Silva trong đội hình xuất phát.

Khi nước đã ngập đến cổ, Real Madrid chỉ có thể biến tỷ số 3-1 nghiêng về Roma thành chiến thắng 4-3 cho mình sau khi Mourinho tháo dỡ bộ khung ấy và đưa cầu thủ Uruguay về đá hậu vệ phải.

Diễn biến trận đấu thúc đẩy Mourinho cân nhắc những phương án khác ở trung tuyến. “Tôi không phải người bảo thủ, tôi có thể thay đổi”, ông thừa nhận vài ngày sau đó, như một cách khẳng định mình vẫn là người quyết định nhịp độ điều chỉnh.

“Rồi sẽ đến ngày AI xếp đội hình, nhưng hiện tại, tôi là người đưa ra quyết định, và tôi sẵn sàng lắng nghe phân tích cũng như ý kiến của các cộng sự”.

Chờ cuộc bứt phá

Qua những cuộc trao đổi với nhóm trợ lý, Mourinho hiểu rằng đã đến lúc nới tay, đưa những mẫu cầu thủ sáng tạo hơn vào cặp tiền vệ trụ để cải thiện khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới. Ở trận tiếp theo, gặp Sevilla, Mou kéo Guler xuống đá thấp, điều trước đó ông luôn tránh.

Bernardo Silva giúp tăng sáng tạo và khả năng luân chuyển bóng. Ảnh: MD

Gặp Leipzig, ông thử Bernardo Silva ở khu vực này và để tiền vệ Thổ Nhĩ Kỳ chơi cao hơn một chút. Đến Chủ nhật, ông lặp lại công thức ấy.

Tất cả diễn ra với Valverde ở vị trí hậu vệ cánh - từng là điểm bất đồng với Alonso - và cả hai hậu vệ phải thực thụ, Dumfries cùng Alexander-Arnold, ngồi dự bị trận thứ 3 liên tiếp.

Giờ đây, sau án phạt của Vinicius, đội hình cũng chỉ còn một cầu thủ tiết kiệm quãng đường chạy khi làm nhiệm vụ phòng ngự: Mbappe.

Real Madrid từng trải qua tất cả những điều này trong một năm sa sút và hứng chịu những tiếng huýt sáo, nhưng rồi luôn quay về vạch xuất phát trong một vòng lặp thất bại.

“Chúng tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu”, Mourinho lý giải những ngày qua. “Người đặc biệt” xác nhận rằng trong các tuần gần đây, ông đã đi đến kết luận: tuyến giữa sẽ hưởng lợi khi kết hợp những tài năng khác nhau.

Lamine Yamal có trận đấu khó khăn nhất trong mùa giải. Ảnh: MD

Mourinho vẫn thích một đôi chân mạnh mẽ - Tchouameni thu hồi bóng 11 lần trong trận El Clasico, nhiều nhất trên sân - nhưng bên cạnh đã đặt thêm một đôi chân sáng tạo.

“Tôi hiểu Bernardo rất rõ, nhưng hòa nhập cậu ấy vào cách vận hành của đội lại là chuyện khác”, ông nói về lựa chọn ở Siêu kinh điển.

Bernardo Silva có trận đá chính thứ hai liên tiếp, sau khi chỉ chơi vỏn vẹn 50 phút trong 5 trận trước đó. “Tôi sẽ không bao giờ nói đây là đội hình nòng cốt của mình, hay cầu thủ này chắc chắn có suất”, ông nhấn mạnh.

Real Madrid tìm thấy tinh thần tập thể và sự đồng lòng hiếm khi xuất hiện trong chuỗi ngày khổ ải. Họ bịt kín khu vực trung lộ, trong khi Marc Cucurella kèm chặt Lamine Yamal.

Real Madrid giải được bài toán hóc búa về sự cân bằng trong trận Siêu kinh điển. Giờ là lúc tấn công ngôi đầu bảng với lịch thi đấu khá nhẹ, bắt đầu từ tân binh Racing Santander (22h15 ngày 1/11).