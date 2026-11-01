Thời điểm MU quyết định tương lai Carrick

Michael Carrick bất lực cứu vãn tình hình tại MU. Ảnh: Reuters.

Thất bại với tỷ số 0-2 tại Stamford Bridge cùng chuỗi phong độ tệ hại, chỉ thắng 1 sau 9 trận và cận kề nhóm xuống hạng sau 38 năm, đẩy chiến lược gia người Anh vào thế bị xem xét sa thải khẩn cấp, buộc giới thượng tầng phải bắt tay vào việc tìm kiếm người thay thế.

Mọi quyết định đối với Carrick sẽ do Giám đốc Điều hành Omar Berrada và Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox trực tiếp xử lý. Hai nhân vật quyền lực này theo dõi trận đấu từ khu khán đài VIP và đang nắm quyền đề xuất phương án thay thế lên Sir Jim Ratcliffe.

Áp lực sa thải càng đè nặng lên INEOS khi điểm số trung bình/trận của MU mùa này chạm đáy ở mức 0,78 điểm/trận, cùng với làn sóng biểu tình giận dữ từ người hâm mộ đòi cải tổ toàn diện ban huấn luyện.

Carrick chỉ còn đúng hai trận đấu để tự cứu lấy chiếc ghế của mình, cuộc tiếp đón AS Roma tại Champions League (4/11) và màn đối đầu với Aston Villa ở Premier League vào ngày (8/11).

Dù nhà cầm quân 45 tuổi vẫn khẳng định rằng chỉ cần chiến thắng là tình hình sẽ đảo chiều, kỳ nghỉ quốc tế sắp tới sẽ là thời điểm phán quyết được đưa ra nếu đội bóng không thể hiện diện mạo khởi sắc ngay lập tức.

Những mục tiêu thay thế nằm trong tầm ngắm của "Quỷ đỏ" hiện tại gồm nhiều ứng viên như Eddie Howe, Antonio Conte, Julian Nagelsmann hay Unai Emery.

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