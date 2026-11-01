Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/11/2026: Chelsea hạ MU

Rạng sáng 1/11, bóng đá châu Âu chứng kiến hàng loạt kết quả đáng chú ý khi Manchester United tiếp tục chìm trong khủng hoảng, Manchester City bất ngờ gục ngã ngay tại Etihad, còn Bayern Munich và Dortmund chia điểm trong trận cầu kịch tính. Tại Italy, AC Milan giành chiến thắng quan trọng trước Inter Milan, trong khi Barcelona trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Alavés. Ở bóng đá Việt Nam, Nam Định ngược dòng đánh bại Thể Công Viettel để chiếm ngôi đầu V.League. Tâm điểm hôm nay sẽ là cuộc đối đầu Liverpool - Arsenal tại Ngoại hạng Anh cùng các trận đấu của Real Madrid và Juventus.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 1/11: Chelsea thắng MU, Man City thua sốc, Barcelona ghi 6 bàn

Manchester United tiếp tục trải qua một ngày thi đấu đáng quên khi để thua Chelsea 0-2 trên sân Stamford Bridge tại vòng 9 Ngoại hạng Anh. Đây đã là trận thứ chín liên tiếp đội bóng thành Manchester không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường, khiến sức ép dành cho HLV Michael Carrick ngày càng lớn.

MU thực tế không nhập cuộc quá tệ. Trong hiệp một, đội khách tạo được một số cơ hội nguy hiểm, nhưng Bruno Fernandes, Matheus Cunha và Amad Diallo đều không thể tận dụng. Một bàn thắng của Cunha cũng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 50 khi Morgan Rogers có pha đi bóng xuyên qua hàng phòng ngự MU rồi dứt điểm kỹ thuật, mở tỷ số cho Chelsea.

Đến phút 63, Lisandro Martínez nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Wesley Fofana trong vòng cấm. Cole Palmer thực hiện thành công quả phạt đền một phút sau đó, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Thất bại khiến MU tiếp tục đứng sát nhóm xuống hạng. Điều đáng lo không chỉ nằm ở kết quả mà còn là khả năng tận dụng cơ hội và những sai lầm phòng ngự liên tục xuất hiện trong các trận đấu gần đây. Trái lại, Chelsea có thêm ba điểm quan trọng để củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Cũng tại Ngoại hạng Anh, Manchester City gây thất vọng khi để Brighton đánh bại 1-0 ngay trên sân Etihad. Bàn thắng duy nhất được Yasin Ayari ghi ở phút 11 sau sai lầm trong khâu phòng ngự của đội chủ nhà.

Dù đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép lớn trong hiệp hai, Man City không thể đánh bại thủ môn Bart Verbruggen cùng hàng thủ chơi tập trung của Brighton.

Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Man City tại Ngoại hạng Anh, sau trận thua Aston Villa ở vòng trước. Kết quả này khiến cuộc đua ở nhóm đầu thêm khó lường, đặc biệt khi Liverpool và Arsenal chuẩn bị đối đầu trực tiếp.

Trong khi đó, Tottenham vượt qua Crystal Palace 2-0, còn Aston Villa hòa Fulham 1-1. Bournemouth và Brentford cùng giành chiến thắng 2-0 trước Leeds United và Nottingham Forest.

Bảng kết quả Ngoại hạng Anh ngày 31/10 và rạng sáng 1/11/2026:

Ở Bundesliga, trận đại chiến giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund khép lại với tỷ số hòa 2-2 trong thế trận giàu cảm xúc.

Konrad Laimer đưa Bayern vượt lên ở phút 38, trước khi Serhou Guirassy gỡ hòa cho Dortmund ở phút 60. Chỉ sáu phút sau, Dayot Upamecano giúp Bayern tái lập lợi thế. Tuy nhiên, Fabio Silva ghi bàn ở phút 89, mang về một điểm quý giá cho đội khách.

Đáng chú ý, Harry Kane còn bỏ lỡ quả phạt đền trong hiệp hai. Trận hòa khiến Bayern không thể tạo khoảng cách với Dortmund trong cuộc đua ngôi đầu, đồng thời cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai ứng viên vô địch.

Tại Serie A, AC Milan giành chiến thắng 3-1 trước Inter Milan trong trận derby thành phố. Christian Pulisic và Adrien Rabiot ghi hai bàn sớm giúp Milan tạo lợi thế lớn, trước khi Alessandro Bastoni rút ngắn tỷ số cho Inter. Đến phút 43, Moreira ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Đây là kết quả quan trọng với AC Milan sau những trận đấu gây thất vọng gần đây. Chiến thắng trước đối thủ cùng thành phố không chỉ mang về ba điểm mà còn giúp đội bóng áo sọc đỏ đen lấy lại sự tự tin trong cuộc đua ở nhóm đầu.

Ở La Liga, Barcelona có màn trở lại đầy ấn tượng sau thất bại trước Real Madrid bằng chiến thắng 6-1 trước Alavés tại Camp Nou.

Raphinha và Lamine Yamal cùng lập cú đúp, trong khi Fermín López và Anthony Gordon cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số. Barcelona kiểm soát tốt thế trận, liên tục tạo ra cơ hội và không cho đối thủ nhiều cơ hội phản kháng.

Chiến thắng giúp Barcelona tiếp tục dẫn đầu La Liga với 30 điểm sau 11 vòng, đồng thời tạo thêm sức ép cho Real Madrid trước chuyến làm khách tối nay.

Bảng kết quả các giải vô địch quốc gia châu Âu nổi bật:

Kết quả V.League ngày 1/11: Nam Định ngược dòng, SLNA chia điểm với Công an Hà Nội

Tại V.League 2026/27, vòng 6 tiếp tục tạo nên những thay đổi đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng 3-1 trước Thể Công Viettel trên sân Thiên Trường để vươn lên dẫn đầu với 13 điểm.

Đội khách Thể Công Viettel nhập cuộc tốt hơn khi Wesley Nata đánh đầu mở tỷ số ngay phút thứ 8. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở phút 51 khi Paulo Tapeu nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi được trọng tài xem lại qua VAR.

Có lợi thế hơn người, Nam Định đẩy cao đội hình và nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 55, Ngọc Sơn tận dụng đường chuyền thuận lợi của Văn Vĩ để đưa trận đấu về thế cân bằng.

Đến phút 76, Caio Cesar thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt giúp đội chủ nhà vượt lên 2-1. Trong những phút bù giờ, Ngọc Sơn hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm vào khung thành bỏ trống, ấn định chiến thắng 3-1.

Ba điểm giúp Nam Định chiếm ngôi đầu, trong khi Thể Công Viettel tiếp tục gặp khó khăn khi chỉ có bốn điểm sau sáu trận. Đội bóng áo lính cần sớm cải thiện phong độ nếu không muốn tiếp tục bị bỏ xa trong cuộc cạnh tranh thứ hạng.

Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội chia điểm sau trận hòa 1-1.

Đội chủ nhà vượt lên ở phút 41 nhờ pha lập công của Luiz Guilherme. Công an Hà Nội sau đó gia tăng sức ép và có bàn gỡ ở phút 70 do công Leo Artur.

Đáng chú ý, SLNA phải thi đấu thiếu người từ phút 77 sau khi Văn Quý nhận thẻ vàng thứ hai. Dù vậy, đội bóng xứ Nghệ vẫn bảo toàn được kết quả hòa trước đối thủ được đánh giá cao hơn về lực lượng.

Với kết quả này, SLNA nâng tổng điểm lên 12, đứng sau Nam Định. Công an Hà Nội có 11 điểm và tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Ở trận đấu còn lại, Hải Phòng giành chiến thắng 1-0 trước Thành phố Đồng Nai trên sân Lạch Tray. Ba điểm giúp đội bóng đất Cảng cải thiện vị trí, trong khi Đồng Nai tiếp tục gặp khó khăn ở nhóm cuối bảng.

Bảng kết quả V.League vòng 6 đã diễn ra:

Vòng 6 V.League sẽ khép lại trong chiều tối 1/11 với trận Công an TP.HCM tiếp đón SHB Đà Nẵng, diễn ra lúc 18h trên sân Bình Dương.

Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội. Công an TP.HCM đang có phong độ tích cực và vừa gây bất ngờ bằng chiến thắng trước Ninh Bình ở vòng 5. Nếu tiếp tục giành ba điểm, đội chủ nhà có thể gia nhập cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đang nỗ lực tích lũy điểm số để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Dù phải làm khách, đội bóng sông Hàn vẫn có thể tạo ra khó khăn nếu duy trì được sự chắc chắn và tận dụng tốt những tình huống phản công.

Lịch thi đấu V.League hôm nay 1/11/2026:

Giải hạng Nhất quốc gia cũng có năm trận trong ngày 1/11. Đáng chú ý, Huế tiếp đón Khatoco Khánh Hòa lúc 15h30, trong khi Thái Nguyên gặp Đại học Văn Hiến và Công an Nhân dân đối đầu CLB TP.HCM ở khung giờ 18h.

Lịch thi đấu giải hạng Nhất ngày 1/11:

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/11: Liverpool đại chiến Arsenal, Real Madrid làm khách

Sau loạt trận nhiều bất ngờ tối 31/10, Ngoại hạng Anh tiếp tục mang đến trận đấu đáng chờ đợi nhất vòng 9 khi Liverpool tiếp đón Arsenal trên sân Anfield lúc 23h30 ngày 1/11.

Đây được xem là cuộc đối đầu có thể tác động lớn đến cuộc đua vô địch. Arsenal đang có phong độ tốt tại Ngoại hạng Anh, trong khi Liverpool vừa trải qua những kết quả tích cực trước Brighton và Chelsea ở các đấu trường khác nhau.

Đội chủ nhà có lợi thế Anfield, nơi luôn mang đến sức ép lớn với các đối thủ. Tuy nhiên, Arsenal sở hữu hàng thủ được tổ chức tốt và khả năng kiểm soát bóng đáng chú ý, hứa hẹn tạo nên thế trận cân bằng.

Liverpool cần tận dụng tốc độ của các cầu thủ tấn công, đồng thời hạn chế khoảng trống khi đẩy cao đội hình. Với Arsenal, khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân và hiệu quả trong các tình huống cố định có thể là chìa khóa để giành điểm.

Điểm đáng chú ý là Man City vừa thất bại trước Brighton, khiến cuộc đối đầu giữa Liverpool và Arsenal càng có ý nghĩa. Một chiến thắng không chỉ giúp đội giành ba điểm củng cố vị trí mà còn mang đến lợi thế tâm lý trong cuộc đua ở nhóm đầu bảng.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh ngày 1/11/2026:

Tại La Liga, Real Madrid làm khách trước Racing Santander lúc 22h15. Đội bóng Hoàng gia đang hưng phấn sau chiến thắng 2-1 trước Barcelona ở trận Siêu kinh điển và hướng đến mục tiêu tiếp tục bám đuổi ngôi đầu.

Real Madrid được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, đội khách cần tránh tâm lý chủ quan khi Racing Santander được chơi trên sân nhà.

Với Kylian Mbappé cùng những cầu thủ có khả năng tạo đột biến, Real Madrid có nhiều phương án để tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy, khả năng duy trì sự tập trung khi phòng ngự và tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò quan trọng.

Ngoài trận đấu của Real Madrid, La Liga còn chứng kiến cuộc đối đầu giữa Getafe và Sevilla, Elche gặp Valencia, trước khi Athletic Bilbao tiếp đón Real Sociedad trong trận derby xứ Basque rạng sáng 2/11.

Lịch thi đấu La Liga ngày 1/11 và rạng sáng 2/11:

Ở Serie A, tâm điểm là cuộc đối đầu Juventus - Napoli diễn ra lúc 2h45 rạng sáng 2/11.

Juventus đang cần một chiến thắng để cải thiện vị trí sau thất bại 0-2 trước Genoa ở vòng đấu gần nhất. Đội bóng thành Turin sẽ được thi đấu trên sân nhà, nhưng Napoli là đối thủ có chất lượng và khả năng tạo ra nhiều khó khăn.

Napoli vừa đánh bại Monza 4-1, cho thấy hàng công đang duy trì được hiệu quả. Trong khi đó, Juventus cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và tránh những sai lầm ở tuyến dưới.

Trận đấu giữa hai đội được kỳ vọng có tính cạnh tranh cao khi cả Juventus lẫn Napoli đều hướng đến mục tiêu giành vị trí tốt trong cuộc đua dự cúp châu Âu và cạnh tranh nhóm đầu bảng.

Trước đó, Lazio tiếp đón Cagliari lúc 21h ngày 1/11. Đội bóng thủ đô Italy đang có phong độ tích cực và được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà. Como cũng ra sân trong khung giờ 18h30 khi tiếp đón Venezia.

Lịch thi đấu Serie A ngày 1/11 và rạng sáng 2/11:

Ở Bundesliga, Union Berlin tiếp đón Cologne lúc 21h30, còn Eintracht Frankfurt gặp Hamburg lúc 23h30. Đây là những trận đấu mà các đội chủ nhà đều muốn tận dụng lợi thế để tích lũy điểm số.

Ligue 1 cũng có những cuộc đối đầu đáng chú ý với Strasbourg - Auxerre, Lyon - Angers, Paris FC - Monaco và Marseille - Toulouse. Trong đó, Monaco được kỳ vọng giành kết quả tích cực để duy trì sức cạnh tranh ở nhóm đầu, còn Marseille cần chiến thắng để cải thiện thứ hạng.

Lịch thi đấu Bundesliga và Ligue 1 ngày 1/11:

Nhìn chung, bóng đá ngày 1/11 mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn từ sân cỏ Việt Nam đến châu Âu. Thất bại của Manchester United và Manchester City, trận hòa giữa Bayern với Dortmund cùng chiến thắng đậm của Barcelona là những kết quả nổi bật nhất loạt trận vừa qua.

Tại V.League, Nam Định đang tạo lợi thế trong cuộc đua ngôi đầu sau chiến thắng trước Thể Công Viettel. Trong khi đó, tâm điểm bóng đá quốc tế tối nay chắc chắn là trận Liverpool - Arsenal trên sân Anfield, trước khi Real Madrid và Juventus tiếp tục ra sân trong những cuộc đối đầu đáng chờ đợi.