Bế mạc và trao giải Hội thao PVI khu vực phía Bắc năm 2026

Chiều 31/10, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ bế mạc và trao giải vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Hội thao PVI khu vực phía Bắc năm 2026. Hội thao do Công đoàn PVI và Công đoàn Bảo hiểm PVI tổ chức, thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty Cổ phần PVI (1996 - 2026), hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống PETROVIETNAM (27/11/1961 - 27/11/2026) và 35 năm Ngày thành lập Công đoàn PETROVIETNAM (16/12/1991 - 16/12/2026).

Hội thao năm nay quy tụ gần 1.000 vận động viên và cổ động viên đến từ các đơn vị trong hệ thống PVI khu vực phía Bắc, từ Huế trở ra. Trong suốt thời gian diễn ra hội thao, các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến những màn tranh tài kịch tính và hấp dẫn. Cùng với đó, sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, nhân viên, người lao động PVI đã tạo nên bầu không khí hào hứng, sôi nổi tại các sân đấu.

Ông Dương Thanh Danh Francois - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT PVI Holdings, Chủ tịch HĐTV Bảo hiểm PVI gửi lời cảm ơn các lực lượng phối hợp tổ chức hội thao.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Dương Thanh Danh Francois - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT PVI Holdings, Chủ tịch HĐTV Bảo hiểm PVI khẳng định, Hội thao năm nay đã góp phần làm phong phú chuỗi hoạt động chào mừng 30 năm thành lập PVI, đồng thời là dịp để cán bộ, nhân viên, người lao động các đơn vị giao lưu, gắn kết trong mái nhà chung PVI.

Ông cũng gửi lời cảm ơn Công đoàn PVI, Công đoàn Bảo hiểm PVI và PVI Âu Lạc đã tích cực phối hợp, góp phần làm nên thành công của hội thao; đồng thời ghi nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của các cổ động viên đến từ các đơn vị khu vực phía Bắc. Những thành tích đạt được tại hội thao là kết quả xứng đáng cho tinh thần nhiệt huyết và quá trình tập luyện, thi đấu nghiêm túc của các vận động viên.

Ông Đặng Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn PVI phát biểu bế mạc hội thao.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao tại các nội dung thi đấu.

Lãnh đạo PVI trao cúp vinh danh các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở các hạng mục kỹ thuật bộ môn Golf.

Lãnh đạo PVI trao cúp cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại bảng đấu cá nhân tranh cúp bộ môn Golf.

Ở bộ môn Golf, các danh hiệu kỹ thuật đã vinh danh những golfer có cú đánh xuất sắc. Cụ thể, giải "Nearest to the Pin" thuộc về golfer Hà Lan và golfer Phạm Mạnh Thắng; giải "Longest Drive" thuộc về golfer Lê Huy Dân và golfer Dương Thanh Tùng; giải "Nearest to the Line" gọi tên golfer Lê Ngọc Hải và golfer Ngô Tuấn Anh.

Trong khi đó, ở bảng đấu cá nhân, golfer Trần Minh Tuấn đạt giải Ba, golfer Trịnh Anh Tuấn giành giải Nhì và ngôi vị cao nhất đã xuất sắc thuộc về golfer Nguyễn Triều Dương.

Đại diện lãnh đạo PVI trao giải cho các đội thi đấu đạt thành tích xuất sắc ở nội dung chạy tiếp sức.

Ở nội dung chạy tiếp sức, tinh thần đồng đội và tốc độ bứt phá đã tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn. Kết quả chung cuộc, giải Ba thuộc về đội tuyển PVI Link, giải Nhì được trao cho đội Cơ quan Tổng công ty và giải Nhất thuộc về đội PVI Hà Thành.

Các vận động viên đạt giải môn bơi nhận cúp vinh danh từ lãnh đạo PVI.

Ở môn bơi lội, nội dung cá nhân nam, đồng giải Ba thuộc về vận động viên Lê Trần Hoàng Hiệp (PVI Link) và Nguyễn Văn Trung (PVI Âu Lạc), giải Nhì thuộc về vận động viên Lê Đức Dương (PVI Holdings) và giải Nhất thuộc về vận động viên Phùng Thanh Hiếu (Trung tâm Chăm sóc khách hàng phía Bắc).

Tại nội dung cá nhân nữ, đồng giải Ba gọi tên hai vận động viên Nguyễn Thị Thanh (PVI Hà Nội) và Nguyễn Thị Thu Hoài (PVI Bắc Trung Bộ), giải Nhì thuộc về vận động viên Phan Thị Thương (PVI Bắc Trung Bộ) và vận động viên Nguyễn Phan Thùy Vân (Cơ quan Tổng công ty) xuất sắc giành giải Nhất.

Đại diện lãnh đạo PVI trao giải cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở môn cầu lông.

Ở bộ môn cầu lông, các cặp vận động viên đã cống hiến những trận đấu kịch tính và kỹ thuật đẹp mắt. Tại nội dung đôi nam - nữ, giải Ba thuộc về cặp Đào Văn Hiển và Nguyễn Phương Linh (PVI Đông Đô), giải Nhì thuộc về cặp Bùi Văn Phú và Nguyễn Phương Thảo (PVI Âu Lạc), giải Nhất được trao cho cặp Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Thị Khánh Linh (PVI Holdings).

Ở nội dung đôi nam, giải Ba thuộc về cặp Vũ Long Vũ và Nguyễn Phương Nam (PVI Duyên Hải), giải Nhì thuộc về cặp Quách Mạnh Đạt và Bùi Văn Vũ (PVI Âu Lạc) và giải Nhất thuộc về cặp Lương Đình Thông và Vũ Hà Thanh (Cơ quan Tổng công ty).

Lãnh đạo PVI vinh danh và trao cúp cho các vận động viên đạt giải môn Pickleball.

Bộ môn Pickleball diễn ra vô cùng sôi nổi với 5 hạng mục thi đấu. Ở nội dung lãnh đạo đôi nam, đồng giải Ba thuộc về cặp Trần Trọng Bình - Trần Trung Hiếu (PVI Holdings) và Nguyễn Vương Huynh - Lê Ngọc Hoàn (Cơ quan Tổng công ty), giải Nhì thuộc về cặp Nguyễn Nam Cường - Hoàng Huy Hiệp (PVI Holdings), giải Nhất thuộc về cặp Nguyễn Thành Long - Nguyễn Danh Quân (PVI Duyên Hải).

Tại nội dung lãnh đạo đôi nam - nữ, đồng giải Ba thuộc về Đoàn Hồng Thủy - Nguyễn Tuấn Tú (PVI Holdings) và Mai Thị Bình - Lê Ngọc Hải (PVI Thanh Hóa), giải Nhì thuộc về Trần Kim Khánh - Hoàng Thị Thụy (PVI Đông Đô), giải Nhất thuộc về Nguyễn Hồng Việt - Hoàng Lê Thúy Hằng (Cơ quan Tổng công ty).

Ở nội dung đôi nam, đồng giải Ba gọi tên Trần Trung Hiếu - Hoàng Quang Vinh (PVI Holdings) và Lê Quang Hòa - Ngô Trọng Phúc (PVI Thăng Long), giải Nhì thuộc về Vũ Phạm Duy - Nguyễn Văn Đông (PVI Duyên Hải), giải Nhất thuộc về Nguyễn Hồng Điệp - Nguyễn Viết Tuấn (PVI Holdings).

Nội dung đôi nữ ghi nhận đồng giải Ba thuộc về Nguyễn Thị Thu Hương - Hoàng Lê Thúy Hằng (Cơ quan Tổng công ty) và Nguyễn Thị Thanh - Lê Thị Thanh (PVI Tràng An), giải Nhì thuộc về Võ Thị Bích Ngọc - Cao Thị Phương (PVI Quảng Trị), giải Nhất thuộc về Trần Thị Thu Hoài - Nguyễn Thị Bích Ngọc (PVI Thăng Long).

Ở nội dung đôi nam - nữ phong trào/mở rộng, đồng giải Ba thuộc về Nguyễn Cảnh Phượng - Nguyễn Mỹ Hạnh (PVI Bắc Trung Bộ) và Lê Anh Đức - Nguyễn Thị Vân Anh (Trung tâm Chăm sóc khách hàng phía Bắc), giải Nhì thuộc về Nguyễn Nam Cường - Nguyễn Thị Hoài Thương (PVI Holdings) và giải Nhất thuộc về cặp Ngô Văn Thắng - Hoàng Thị Thụy (PVI Đông Đô).

Lãnh đạo PVI trao cúp và chúc mừng các đội đạt thành tích cao ở nội dung kéo co.

Trên sàn đấu kéo co, sức mạnh tập thể và sự đoàn kết đã quyết định chiến thắng ở cả hai bảng đấu. Tại Bảng A, giải Ba thuộc về PVI Kinh Bắc, giải Nhì thuộc về PVI Hải Hưng và ngôi vô địch thuộc về PVI Thăng Long. Tại Bảng B, giải Ba thuộc về PVI Thủ Đô, giải Nhì thuộc về PVI Đông Đô và giải Nhất xuất sắc thuộc về PVI Thái Nguyên.

Lãnh đạo PVI trao cúp cho đội bóng đạt thành tích xuất sắc và các cá nhân đoạt giải ở nội dung bóng đá.

Ở môn bóng đá, danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất bóng đá nam" được trao cho cầu thủ Lê Bá Trọng (Liên quân PVI Thủ Đô - PVI Hà Nội), trong khi danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất bóng đá nữ" thuộc về thủ thành Trần Thị Ngọc Anh (PVI Hà Thành); danh hiệu "Vua phá lưới bóng đá nam" đồng vinh danh 4 cầu thủ gồm Phạm Viết Trúc, Lê Bá Trọng, Hà Thanh Đăng và Đào Xuân Quý; danh hiệu "Vua phá lưới bóng đá nữ" thuộc về chân sút Đặng Thị Thu Trang (PVI Hà Thành).

Về giải tập thể bóng đá nữ, đồng giải Ba thuộc về PVI Âu Lạc và PVI Hà Nội, giải Nhì thuộc về PVI Thủ Đô và Cúp vô địch đã thuộc về đội tuyển PVI Hà Thành. Về giải tập thể bóng đá nam, đồng giải Ba thuộc về hai liên quân Cơ quan Tổng công ty - PVI Âu Lạc và PVI Vĩnh Phú - PVI Quảng Ninh - PVI Huế, giải Nhì thuộc về Trung tâm Chăm sóc khách hàng phía Bắc và Cúp vô địch đã chính thức gọi tên Liên quân PVI Thủ Đô - PVI Hà Nội.

Lãnh đạo PVI trao giải phong trào, ghi nhận sự cống hiến của các vận động viên.

Bên cạnh các bộ môn tranh tài chính thức, các giải phong trào và cống hiến cũng để lại dấu ấn đậm nét. Cụ thể, giải Đội bóng đá nữ phong cách thuộc về Liên quân PVI Vĩnh Phú và PVI Ninh Bình, giải Đội bóng đá nữ cống hiến được trao cho PVI Kinh Bắc và giải Cổ động viên nhiệt tình nhất đã được trao cho tập thể Hà Nội Re.

Lãnh đạo PVI trao giải toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích cao tại Hội thao PVI khu vực phía Bắc năm 2026.

Khép lại hội thao, trên bảng tổng sắp toàn đoàn, giải Ba toàn đoàn đã thuộc về PVI Đông Đô với thành tích 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng; giải Nhì toàn đoàn thuộc về PVI Holdings với 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng; và giải Nhất toàn đoàn thuộc về Cơ quan Tổng công ty với thành tích dẫn đầu gồm 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.