Vinicius có thể nhận án phạt nặng nhất

Vinicius Jr để lại hình ảnh xấu xí.

Theo AS, ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thừa nhận có rất ít cơ sở để kháng án và tiền đạo người Brazil gần như chắc chắn phải vắng mặt trong trận El Clasico gặp Barcelona tại Camp Nou.

Thậm chí, ngôi sao người Brazil có thể phải nghỉ cả trận đấu với Racing vào ngày 1/11. Hôm 11/10, Vinicius bị truất quyền thi đấu khi Real Madrid nhọc nhằn đánh bại Villarreal với tỷ số 1-0. Theo ghi nhận trong biên bản trận đấu của trọng tài Diaz de Mera, Vinicius bị đuổi khỏi sân vì hành vi kéo tóc đối phương khi bóng đang trong cuộc.

Không dừng lại ở pha phạm lỗi, trọng tài Díaz de Mera tiếp tục ghi nhận hành vi phản ứng vượt mức cho phép của Vinicius ngay trên sân: "Ở phút 73 của, khi trận đấu đang tạm dừng, Vinicius sau khi bị đuổi khỏi sân, cầu thủ tiếp tục phản ứng quyết định của tôi bằng tiếng hét lớn, tiến về phía vị trí của tôi với thái độ hung hăng, buộc các đồng đội phải giữ lại".

Đây là tình tiết tăng nặng, yếu tố khiến án phạt cấm thi đấu với Vinicius nguy cơ bị kéo dài. Thượng tầng Valdebebas nhận định án treo giò tối thiểu sẽ là hai trận (vắng mặt ở trận gặp Sevilla và Barcelona).

Tuy nhiên, với những ghi nhận bất lợi trong biên bản, án phạt hoàn toàn có thể tăng lên 3 trận. Trong bối cảnh Real đang chơi không tốt, việc Vinicius vắng mặt tới 3 trận sắp tới tại La Liga sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn.