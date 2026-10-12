Cập nhật lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu và lịch phát sóng trực tiếp Champions League mới nhất hôm nay
Cập nhật lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu và lịch phát sóng trực tiếp Champions League mùa giải 2026/27, đầy đủ, nhanh và chính xác.
Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu - Champions League lượt 2 vòng phân hạng mùa giải 2026/2027
+ Lịch thi đấu Champions League thứ Ba (ngày 13/10)
- 23h45 ngày 13/10: Lens vs Sporting (TV360)
- 23h45 ngày 13/10: Sabah FK vs Slavia Prague (TV360)
+ Lịch thi đấu Champions League thứ Tư (ngày 14/10)
- 02h00 ngày 14/10: Arsenal vs Lille (TV360)
- 02h00 ngày 14/10: Atletico vs MU (TV360)
- 02h00 ngày 14/10: Galatasaray vs Barcelona (TV360)
- 02h00 ngày 14/10: Inter vs Club Brugge (TV360)
- 02h00 ngày 14/10: RB Leipzig vs PSV (TV360)
- 02h00 ngày 14/10: Viking vs Munich (TV360)
- 02h00 ngày 14/10: Villarreal vs Napoli (TV360)
- 23h45 ngày 14/10: Feyenoord vs Como 1907 (TV360)
- 23h45 ngày 14/10: LASK vs Liverpool (TV360)
+ Lịch thi đấu Champions League thứ Năm (ngày 15/10)
- 02h00 ngày 15/10: AS Roma vs Real Madrid (TV360)
- 02h00 ngày 15/10: Aston Villa vs Fenerbahçe (TV360)
- 02h00 ngày 15/10: Bodoe/Glimt vs Dortmund (TV360)
- 02h00 ngày 15/10: Man City vs Paris Saint-Germain (TV360)
- 02h00 ngày 15/10: Real Betis vs FC Porto (TV360)
- 02h00 ngày 15/10: Shakhtar Donetsk vs Athens (TV360)
- 02h00 ngày 15/10: Slovan Bratislava vs Stuttgart (TV360)
: Lịch thi đấu và trực tiếp có thể thay đổi vì lý do khách quan
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cap-nhat-lich-thi-dau-cup-c1-chau-au-va-lich-phat-song-truc-tiep-champions-league-moi-nhat-hom-nay-448305-448305.html