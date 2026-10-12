Cập nhật lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu và lịch phát sóng trực tiếp Champions League mới nhất hôm nay

"Công an Hà Nội là đội chơi rất tốt, quyết liệt cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Họ sở hữu tập thể chất lượng, có nhiều cầu thủ giỏi, có tư duy chơi bóng thông minh. Vì vậy, rất khó để chỉ ra ai là người nổi bật nhất", HLV trưởng CLB Kashima Antlers - Toru Oniki đánh giá trước cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy.