Đoạt vé dự VCK châu Á 2027, U17 nữ Việt Nam nhận thưởng lớn

U17 nữ Việt Nam nhận thưởng 500 triệu đồng sau thành tích đoạt vé dự VCK U17 nữ châu Á 2027.

Đánh bại Kyrgyzstan 2-0 ở lượt trận cuối bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027, đội tuyển U17 nữ Việt Nam khép lại chiến dịch vòng loại với thành tích toàn thắng, qua đó chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết.

Ngay sau chiến thắng trước Kyrgyzstan, thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chúc mừng tới toàn đội, đồng thời biểu dương tinh thần thi đấu, sự nỗ lực của các cầu thủ và ban huấn luyện trong suốt hành trình vòng loại.

Để ghi nhận thành tích giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2027, VFF quyết định thưởng đội tuyển U17 nữ Việt Nam 500 triệu đồng. Trước đó, đội đã nhận tổng cộng 400 triệu đồng sau hai chiến thắng trước Palestine và Quần đảo Bắc Mariana. Như vậy, tổng tiền thưởng mà đội tuyển nhận được từ VFF sau vòng loại là 900 triệu đồng.

Việc giành quyền góp mặt tại VCK U17 nữ châu Á 2027 là dấu mốc đáng khích lệ đối với bóng đá nữ trẻ Việt Nam. Thành tích này không chỉ ghi nhận những nỗ lực của tập thể đội tuyển mà còn tạo điều kiện để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Sau vòng loại thành công, U17 nữ Việt Nam sẽ hướng tới quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết, nơi các đối thủ được dự báo có trình độ chuyên môn cao hơn và mức độ cạnh tranh khốc liệt hơn.

Với sự tự tin sau ba chiến thắng liên tiếp cùng hiệu suất ghi bàn ấn tượng, đội tuyển có thêm cơ sở để hướng đến mục tiêu thể hiện tốt tại sân chơi châu lục, tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của bóng đá nữ trẻ Việt Nam