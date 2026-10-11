JJ Gabriel trước bước ngoặt sự nghiệp

Khi mới 6 tuổi, JJ Gabriel gây ấn tượng khi có thể thực hiện 1.000 lần tâng bóng liên tiếp. Đó là cách mà tài năng của JJ Gabriel được biết đến, người được gắn biệt danh “Messi mới” và đang trở thành một trong những cầu thủ "tuổi teen" được săn đón nhiều nhất ở châu Âu.

JJ Gabriel đang là tài năng trẻ sáng giá hàng đầu châu Âu. Ảnh: Skysports

Sinh năm 2010 tại Anh, JJ Gabriel được biết đến là mẫu tiền đạo thuận cả hai chân. Trước khi trở thành "viên ngọc quý" của bóng đá châu Âu, JJ Gabriel rèn luyện trong môn futsal và nâng cao khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp. Anh trưởng thành từ các học viện đào tạo trẻ của Chelsea, Arsenal và West Ham, trước khi gia nhập MU năm 2022.

JJ Gabriel ra mắt đội U.18 của MU vào tháng 4-2025, khi mới hơn 14 tuổi, ghi 2 bàn thắng trong trận thắng đậm trước Leeds. Mùa giải tiếp theo, JJ Gabriel ghi 26 bàn thắng trong 29 trận đấu ở đội trẻ, giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của MU. Ở mùa giải hiện tại, màn ra mắt ở giải trẻ của JJ Gabriel được đánh dấu bằng cú hat-trick vào lưới Sabah. HLV Ruben Amorim thậm chí còn đưa JJ Gabriel lên tập luyện cùng đội 1, trong khi HLV Michael Carrick đã cho anh những phút thi đấu đầu tiên trong một trận giao hữu trước mùa giải. Tại trung tâm huấn luyện Carrington, JJ Gabriel được coi là cầu thủ sinh năm 2010 xuất sắc nhất.

Việc chưa được khoác áo đội 1 của MU trong trận đấu chính thức trở thành "giọt nước tràn ly" khiến JJ Gabriel muốn ra đi. Mới đây, JJ Gabriel từ chối tập luyện, gửi thông báo chính thức chấm dứt hợp đồng "có hiệu lực ngay lập tức”, nhưng MU đáp lại rằng cầu thủ này "không thể được giải phóng".

Tính đến thời điểm hiện tại, JJ Gabriel vẫn được đăng ký với Hiệp hội Bóng đá Anh với tư cách là cầu thủ của MU. Mùa hè năm 2025, JJ Gabriel suýt rời MU, cho đến khi một cuộc họp khẩn cấp thuyết phục anh ở lại. Lần này, kết quả lại đi theo một hướng khác, khi một số đội bóng lớn muốn chiêu mộ anh, trong đó có Real Madrid và Barcelona.

JJ Gabriel vừa tròn 16 tuổi vào ngày 6-10 vừa qua, điều cho phép anh được ký hợp đồng đầu tiên và quyết định tương lai của mình. Tuy nhiên, việc chuyển đến Tây Ban Nha không đơn giản như thổi nến sinh nhật. Quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) thường cấm chuyển nhượng quốc tế đối với các cầu thủ dưới 18 tuổi. Dù vậy, JJ Gabriel cũng có thể tính tới phương án gia nhập các đội bóng khác tại Anh, bởi ở tuổi 16, anh không muốn mãi gắn mác “Messi mới”, mà muốn được ra sân thể hiện nhiều hơn, muốn tự tạo sự nghiệp bằng tên tuổi của chính mình. Các đội bóng lớn đang khởi động kế hoạch săn đón JJ Gabriel. Liệu MU có giữ chân được tài năng sáng giá này?