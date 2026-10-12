Ronaldo: 'Tôi là cầu thủ hay nhất mọi thời đại'

Ronaldo khẳng định các con số trong sự nghiệp đủ để chứng minh anh là cầu thủ hay nhất mọi thời đại.

Trong cuộc trò chuyện với CNN Portugal, Cristiano Ronaldo không né tránh câu hỏi về vị trí của mình trong lịch sử bóng đá. Ở tuổi 41, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn giữ nguyên quan điểm từng nhiều lần thể hiện trước đây: anh tin mình là cầu thủ hay nhất mọi thời đại.

“Tôi là người giỏi nhất mọi thời đại, đơn giản vậy thôi. Những con số tự nói lên tất cả. Tôi không biết ai giỏi hơn mình. Lịch sử đã được viết rồi. Ngay cả khi giải nghệ hôm nay, tôi cũng không có gì phải hối tiếc”, Ronaldo nói.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện với nhà báo Edu Aguirre, người có mối quan hệ thân thiết với Ronaldo. Theo một số truyền thông quốc tế, phần trò chuyện này được ghi hình từ khoảng một năm trước nhưng mới được phát sóng gần đây.

Ronaldo cũng nói về Lionel Messi, đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Thay vì phủ nhận giá trị của cuộc cạnh tranh kéo dài hơn một thập niên, tiền đạo người Bồ Đào Nha thừa nhận cả hai đã thúc đẩy nhau tiến lên.

“Người này luôn tạo động lực cho người kia, giống như Alain Prost và Ayrton Senna trong Formula 1”, Ronaldo chia sẻ.

So sánh này cho thấy cách Ronaldo nhìn lại thời kỳ cạnh tranh với Messi. Cả hai không chỉ chạy đua danh hiệu cá nhân và tập thể, mà còn liên tục nâng chuẩn thành tích của nhau trong giai đoạn đỉnh cao.

Ngoài câu chuyện Messi, Ronaldo còn cho rằng những gì anh đang làm ở tuổi 41 chưa được ghi nhận tương xứng. Tiền đạo người Bồ Đào Nha nhấn mạnh việc vẫn duy trì khả năng ghi bàn ở giai đoạn cuối sự nghiệp là thành tích không dễ lặp lại.

Thông điệp của Ronaldo vì thế vẫn rất nhất quán. Anh không chỉ muốn được nhớ đến như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất, mà muốn đứng ở vị trí cao nhất trong cuộc tranh luận về cầu thủ hay nhất lịch sử.